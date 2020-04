Fanoušci si zakoupili na virtuální zápas Rytířů s nemocí Covid-19 celkem 3470 vstupenek plus dalších padesát V.I.P. Klub je prodával týden a původní částky 150 korun za sezení a 100 korun za stání zajistily více než 200 tisíc korun. poté rytíři vstupné ještě snížili na víceméně symbolických 25 korun za stání a stylových 68 za sezení. Přibylo ještě více než sto tisíc korun.

Kam peníze poputují? Rytíři vybrali několik subjektů, které s klubem spolupracují a zároveň stojí v boji s Covidem-19 v první linii - prodavači/prodavačky z obchodního domu Kaufland Kladno, dále péče o seniory z Kladna, Integrovaný záchranných systém Kladno, řidiči/řidičky ČSAD Kladno a Česká pošta Kladno. „Během následujících dní musíme vybranou sumu rozdělit tak, jak si zvolili lidé. Poté se rozhodneme, jak s jednotlivými částkami naložíme, aby přinesly co nejlepší pomoc pro daný subjekt,“ uvedl tiskový mluvčí Rytířů Kladno Lukáš Jůdl.

Ti, kteří se do vyprodání zimního stadionu zapojili, budou nyní soutěžit o zajímavé ceny z klubu. Až do pátku 24. dubna bude každý den probíhat slosování o televizi od firmy Hisense (H32B5100), Xbox One + NHL 20, koloběžku od firmy Crussis (URBAN 4.4), dráhu Hot Wheels, pomůcky na cvičení, nadační dres podepsaný Jaromírem Jágrem a oblíbené deskové hry.

Jména výherců se dozvíte na facebookové stránce Knights Foundation a po 25. dubnu také v souhrnném článku na klubovém webu. Jednotliví výherci budou navíc individuálně kontaktováni. „Za celý klub moc děkujeme všem, kteří se do projektu zapojili. S vybranou částkou jsme spokojeni, i když se nakonec nepodařilo stadion vyprodat. Každá koruna v současné nelehké době může velmi pomoci,“ dodává Jůdl.