Narozeniny

Václav Bartoš – 82. výročí narození. Útočník Bartoš asi nemohl skončit jinde než u hokeje. Jeho tatínek byl totiž kustodem a dlouholetým funkcionářem kladenských hokejistů. Maminka zase byla velkou fanynkou. Václav prokazoval svůj talent. Byl v dorosteneckém týmu, který vyhrál dva mistrovské tituly, podíl měl i na Československém dorosteneckém poháru. Poprvé se mohl podívat mezi dospělé už v sezoně 1957/58. Tehdy ale odehrál jen několik přátelských utkání. Až o čtyři ročníky později se vrátil z Třebíče, aby Kladnu vypomohl. A pomoc to byla dobrá. Ve čtyřech zápasech předvedl hned dvě přesné trefy. Právě v Třebíči se Bartoš nakonec usadil, kde 6. února 2013 zemřel ve věku 73 let.

Pavel Skrbek – 43 let. Jeho strýc z otcovy strany Milan Skrbek byl členem slavné generace Kladna ze 70. let, druhý strýc z matčiny strany Miloš Hořava byl ještě slavnějším plejerem a později koučem. Talentovaný obránce Skrbek řečený po strýci Hugo tak měl cestu k hokeji jasnou. Cestu do prvního kladenského týmu si otevřel už jako sedmnáctiletý. Po jeho premiérové sezoně mezi muži si ho už v druhém kole draftu NHL vybral Pittsburgh, Skrbek ale ještě dvě sezony zůstal v mateřském klubu. Až poté se vydal za snem snad každého hokejisty, do nejslavnější ligy světa se ovšem probíjel těžko.

Za necelé čtyři sezony, které strávil za oceánem, odehrál v NHL pouhých 12 zápasů. Během sezony 2001/02 tak zvolil návrat domů do Kladna. Středočeši ale tehdy prožívali zlou sezonu a ani Skrbek nedokázal sestupu zabránit. Poté se vydal na severské angažmá. Ve Švédsku strávil 11 sezon, ročník přidal i ve finské soutěži. Do Kladna se ještě vrátil na dvě krátké výpomoci. Když se zdálo, že by se mohl vrátit do domoviny natrvalo, Rytíře postihl další sestup. Skrbek tak dal přednost Olomouci. Na závěr kariéry, který byl ovlivněn zraněními, si krátce vyzkoušel také mezinárodní EBEL ve Znojmě.

Výročí úmrtí

2014 – Vladimír Markup. S hokejem začínal útočník Markup v rodných Lánech. Od sezony 1951 už oblékal kladenské barvy. Do dospělého hokeje vstoupil až na vojně v Bratislavě. Tam ho zlákal zpět do Kladna Jan Bacílek. A Markup přišel do Kladna v dobrý čas – v sezoně 1958/59, kdy Kladno ve štvanickém exilu vybojovalo první mistrovský titul. Markup často hrál s velkou osobností Miroslavem Rysem, později i s jeho bratrem Lubomírem. Vladimír Markup za Kladno odehrál obdivuhodných 14 sezon. Na kontě má 404 ligových startů a skvělých 109 tref. Další téměř dvě stovky gólů přidal mrštný útočník v přátelských zápasech. Dalších titulů se už ale nedočkal.

Přípravné zápasy 9. srpna

9. srpna 2001 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC CHEMOPETROL LITVÍNOV 5:2 (0:0,4:0,1:2)

9. srpna 2002 HC KERAMIKA PLZEŇ - HC VAGNERPLAST KLADNO 2:2 (1:0,0:0,1:2)

9. srpna 2005 HC CHEMOPETROL LITVÍNOV - HC RABAT KLADNO 4:2 (2:1,1:1,1:0)

9. srpna 2007 HC GEUS OKNA KLADNO - HC LITVÍNOV 2:8 (1:2,0:3,1:3)

9. srpna 2011 HC MOUNTFIELD ČESKÉ BUDĚJOVICE - HC KLADNO 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

9. srpna 2012 HC VERVA LITVÍNOV - RYTÍŘI KLADNO 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)

9. srpna 2013 RYTÍŘI KLADNO - FRANCIE U23 3:4 SN (2:0, 0:1, 1:2 - 0:0)

9. srpna 2016 HC ENERGIE KARLOVY VARY - RYTÍŘI KLADNO 3:4 SN (0:1, 2:1, 1:1 - 0:0)

9. srpna 2018 HC VERVA LITVÍNOV - RYTÍŘI KLADNO 5:0 (0:0, 2:0, 3:0) prodloužení 0:1, samostatné nájezdy 0:1 / hráno v Mostě

Experiment vyzkoušel trenér Zdeněk Vojta s Richardem Divišem. Ten měl šikovné ruce, ale pomaleji bruslil, a tak ho kouč vyzkoušel v obraně, kde dobře rozehrával. Dokonce si připsal asistenci. Celkově ale nakonec tenhle pokus nevyšel, Diviš jako odchovanec v Kladně skončil a sportovně se mu několikrát pomstil důležitými góly do jeho sítě.

Branky a nahrávky: 08:27 David Kuchejda (Tomáš Mertl) PP1, 35:59 Roman Pšurný (Milan Gulaš), 39:56 David Kuchejda (Tomáš Mertl, Peter Mikuš), 46:30 Roman Pšurný (David Kuchejda, René Vydarený) - 18:36 Petr Kafka (Michal Lukáč, Richard Diviš), 39:06 Tomáš Knotek (Jiří Kuchler) SH1, 46:01 Antonín Melka (Jaroslav Kalla, Libor Procházka)

Vyloučení: 4:5 Využití: 1:0 V oslabení: 0:1 Střely na branku: 26:22 (9:7, 8:9, 9:6) Diváci: 470

Sestava Kladna: Cikánek - Toman, Růžička, Piskáček, Procházka, Drtina, Diviš, Hájek, Kameš - Hlaváč, Patera ©, Bicek - Kalla, Melka, Hovorka - Bělohlav, Lukáč, Kafka - Kuchler, Knotek, Valský.

9. srpna 2012 HC VERVA LITVÍNOV - RYTÍŘI KLADNO 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 13:46 Juraj Majdan, 15:50 Vojtěch Kubinčák (Vladislav Baláž), 23:59 František Lukeš (Marek Posmyk, Viktor Hübl) PP1, 28:12 František Lukeš (Viktor Hübl) - 12:33 Jan Eberle (Jakub Valský)

Vyloučení: 5:3, navíc Ondřej Jurčík (Litvínov) na 10 min. Využití: 1:0 Střely na branku: 34:22 (11:9, 13:9, 10:4) Diváci: 462

Sestava Kladna: Cikánek - Růžička, Černošek, Drtil, Piskáček, Macholda, Drtina - Hovorka, Dragoun, Dalecký - Bicek ©, Lukáč, Látal - Valský, Melka, Eberle - Kuchejda, Petrák, Strnad.

Zajímavý střet Kladna s mladou reprezentací Francie. Její úroveň nebyla nijak velká, ale zase nebyla špatná. Třeba autor třetího gólu Antony Rech je nyní už dlouholetým reprezentantem Galského kohouta a oporou špičkových německých klubů Schweningenu nebo Wolsburgu.

9. srpna 2013 RYTÍŘI KLADNO - FRANCIE U23 3:4 SN (2:0, 0:1, 1:2 - 0:0)

Branky a nahrávky: 12:21 Jakub Strnad (Matouš Větrovec) SH1, 17:57 Jan Dalecký (Ondřej Havlíček), 50:56 Michal Lukáč (Ondřej Havlíček) SH1 - 25:23 Joris Bedin (Dimitri Thillet, Nicolas Arrossamena) PP1, 47:40 Romain Gutierrez (Loïc Lampérier), 59:56 Anthony Rech (Aziz Baazzi, Romain Gutierrez) EAG, 65:00 Loïc Lampérier GWS

Vyloučení: 6:3 Využití: 0:1 V oslabení: 2:0 Diváci: 500≈

Sestava Kladna: Cikánek - Malý, Kolářík, Gutwald, P. Hořava ©, Kasík, Kužel, Větrovec, Jakovļevs - Havlíček, Machač, Dalecký - Strnad, Lukáč, Redlich - Markulinec, Kalla, Šilhavý - Hovsepjan, Pečura, Buc.

9. srpna 2016 HC ENERGIE KARLOVY VARY - RYTÍŘI KLADNO 3:4 SN (0:1, 2:1, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 24:35 Vladimír Sičák (Radim Matuš), 34:46 Václav Skuhravý, 46:41 Vojtěch Tomeček (Václav Skuhravý, Tomáš Dujsík) - 12:47 Petr Havlůj (Daniel Kružík), 20:59 David Tůma (Patrik Machač), 58:15 Patrik Machač (Matěj Pekr), 65:00 Matěj Pekr GWS

Vyloučení: 3:9 Trestná střílení: 24:25 Roman Přikryl (Kladno) neproměnil Bez využití Střely na branku: 47:22 (11:5, 17:6, 13:6, 6:5) Diváci: 838

Sestava Kladna: Cikánek (od 40:00 Hanuljak) - Repe, Drtina, Růžička, Kehar, Ptáček ©, Matula - Tůma, Machač, Pekr - Jánský, Přikryl, Strnad - Kružík, Havlůj, Zikmund.

9. srpna 2018 HC VERVA LITVÍNOV - RYTÍŘI KLADNO 5:0 (0:0, 2:0, 3:0) prodloužení 0:1, samostatné nájezdy 0:1

Branky a nahrávky: 26:47 Tomáš Matoušek (Lukáš Doudera, Lukáš Válek), 38:20 Jakub Petružálek (Juraj Mikúš, Martin Hanzl), 46:47 František Lukeš (Viktor Hübl, Jan Myšák), 47:08 Michal Trávníček (Jakub Černý, František Gerhát), 50:43 Juraj Mikúš (Martin Hanzl, Jakub Petružálek) PP1 - 64:36 Tomáš Kaut (Krešimir Schildhabel) 3/3, 65:00 Adam Kubík GWS

Vyloučení: 6:5 Využití: 1:0 Střely na branku: 39:22 (15:5, 11:13, 10:3, 3:1) Diváci: 1838

Sestava Kladna: Brízgala - Zich, Kehar, Volráb, Svedlund, Veber, Zelingr, od 21. Kvapil - Vildumetz, Kubík, Strnad © - Zikmund, Kaut, M. Bláha - M. Bláha, Filip, Schildhabel - od 21. Patyk.

Jan ŠEJHL