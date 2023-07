Letní kemp fotbalové mládeže odstartoval včera v Hostouni a vedení Sokola připravilo dětem opět spoustu zážitků. Vše pak vyšperkuje každý den návštěva velké fotbalové hvězdy.

V pondělí odstartovala kemp pod vedením trenérů A mužstva Dominika Rodingera a Jiřího Jeslínka. Dorazilo i několik borců z kádru úspěšného účastníka ČFL a Jeslínek, bývalý mládežnický reprezentant a hráč Sparty či Kladna, se hráčům podepsal mimo jiné v dresu Letenských z pohárového duelu s Arsenalem.

Od úterka ale budou každý den dojíždět po obědě do Hostouně další hvězdy českého fotbalového nebe. Ta největší právě v úterý, kdy by měl mezi děti zavítat brankář reprezentace ČR Tomáš Vaclík, který si vychytal ostruhy ve Spartě, Basileji či Seville.

Ve středu to bude někdejší útočník Lazia Řím, Aston Villy nebo Sparty Libor Kozák. A ve čtvrtek dva klenoty Sparty, které to zatím dotáhly do reprezentace do 21 let, ale pokukuje po nich i Evropy - tedy stoper Martin Vitík a útočník Václav Sejk.

"Snažili jsme se, aby mezi děti přišly borci, kteří něco dokázali nebo mají obrovský potenciál. A myslím, že letos se nám to povedlo velmi slušně," je rád předseda Sokola Hostouň Jiří Hondl.

A věří, že celý kemp se dětem v Hostouni bude maximálně líbit.