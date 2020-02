"Musíme totiž přiznat, že soupeř měl po obrátce tři vyložené šance, a kdyby je skvěle nevychytal brankář Rojík, mohl vypadat výsledek jinak," chválil Ivan Pihávek gólmana, jehož Hostouň udělala z Klatov.

Do poločasu hrála okleštěná sestava Hostouně kompaktně, výsledek byl bezgólový. Po přestávce na první branku hostů ještě Rakovník odpověděl, ale další šance domácí nedali a v závěru přišly tři trefy Sokolů - nakonec tedy jednoznačný výsledek. Střelecky se dařilo Vegrichtovi, který vstřelil dvě branky, po jedné přidali Marek a Hájek.

A co říká Ivan Pihávek na odchod tří hráčů do Rakouska? Rád rozhodně není. "Bral bych to, kdyby řekli dříve. Myslím, že to věděli, tahle angažmá se nedělají ze dne na den," mrzí ho jednání borců.

Hostouň tak zatím má Ondřeje Brejchu ze Žižkova a zkoušela i dva Bosňany.