Hostouň se nadřela, Slaný vyřadila až po prodloužení

Pozici favorita fotbalisté Hostouně v pohárovém duelu I. kola MOL Cupu ve Slaném potvrdili, ale byla to pořádná bitva, v níž se domácí celek nemá zač stydět. A do nového ročníku divize může jít s důvěrou ve vlastní síly. To zelenobílí v přípravě na ČFL moc přesvědčiví nebyli, ale snad ani jednou nehráli v ideální sestavě.

