Vedení fotbalového Sokola Hostouň v čele s předsedou Jiřím Hondlem nikdy nechtělo v ambiciózním klubu sázet jen na to, že si někde opatří cizí hráče.

Lidický pohár 2019 - finálový turnaj vyhrál tým Sokola Hostouň | Foto: archiv Sokol Hostouň

Chce vychovávat i své a v posledních letech se mu to daří, do Sokola chodí na fotbal stovky dětí. Ty by mohly v budoucnu získat výhody krajské fotbalové akademie, nicméně komise FAČR žádost Hostouně v tomto roce neschválila.