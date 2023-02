Foto: Hostouň si zahrála proti slovenskému velkoklubu. A dokonce vedla

Se Slovanem že hostouňský Sokol ve své historii hrál. Ať už to byl Slovan Kladno, nebo Dubí. Ale ten bratislavský? Ještě do nedávna se zdálo, že něco takového je nemožné. V sobotu se však stalo skutkem a malý klub od pražského letiště si zapsal do historických análů právě duel s nejslavnějším slovenským klubem, tedy jeho rezervou. Domácí nakonec vyhráli 2:1.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Slovan Bratislava B (ve světle modrém) porazil v přípravě Sokol Hostouň 2:1. | Foto: Sokol Hostouň/ Lukáš Horníček