Velvarští skórovali z penalt. Nejprve Žežulka po ruce padajícího Štětky a stvrdil tak čerstvý přestup pod Velvarskou bránu. Štětka omyl napravil, když z pozice stopera parádně vyvezl míč, hodil do strany Kostkovi a jeho centr si gólman hostů srazil nešikovně do kasy…

Ale v 66. minutě zase vedly Velvary. Tentokrát proměnil další pokutový kop (po faulu) Kolařík, posila z Ústí nad Labem (22 let). A Velvary už vedení udržely.

Velvary vyhrály bitvu o Žežulku, a hned si rýply do Kladna

Konec ovládly emoce: Etemikeho sólo zastavil velvarský faul zezadu a po zmíněném faulu O. Fotra na Leitla sudí raději pískl konečnou. Chvílemi to totiž vypadalo, že se nehraje příprava, ale barážový zápas o postup do F:NL.

„Bylo to náročné utkání s kvalitním celkem, ale nešlo tolik o výsledek, spíš o nabrání kondice a sehrání se s novými kluky. Vše vyšlo a ani výkon nebyl špatný,“ hodnotil Ondřej Žežulka před klubovou kamerou a litoval jen závěru: „Soupeře jsme tam k ničemu nepustili a on to bohužel psychicky nezvládl,“ zlobil se hlavně na Fotra.

Sokol Hostouň vs. Slovan Velvary 1:2 (1:1)

Branky: 22. Kostka - 17. Žežulka (pk), 66. Kolařík (pk)

Hostouň: Saladiak - Venancio, Štětka, Charvát (46. Bízek), Rampa - Hucek, Novák (62. Freisinger), Křenek - Kostka (67. Paulizzi), Fotr A. (62. Etemike), Januška (67. Fotr O.)