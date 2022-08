„Podle reakcí rodičů, a hlavně dětí se kemp náramně povedl. Bylo krásné vidět, jak ty kluci každým tréninkem dělali velké pokroky a jak moc se navzájem zlepšovali,“ chválil kemp Dominik Rodinger, podle něhož se utvořila skvělá parta. „Tohle je přesně to, co chceme. Budovat pozitivní atmosféru v hostouňském prostředí, aby lidi do areálu chodili rádi a užívali si strávený čas tady. Pevně věřím, že i tohle je další krůček k tomu, aby se prohloubily vazby mezi klubem a obyvateli, ať už Hostouně nebo jejího okolí,“ pokračoval Rodinger, jenž by si přál, aby se on i jeho spolupracovníci potkávali s dětmi a rodiči nadále v průběhu roku třeba na utkáních áčka a dalších družstev.

„Moc díky trenérům za skvělou práci a rodičům, že dali dětem možnost se kempu zúčastnit. Byla to opravdu skvělá akce!“ dodal trenér prvního mužstva.

