Souš patří k elitě divize a kouč Petra Johana známý jako skvělý obránce tradičně mužstvo výborně připravil. Naopak Hostouň dala volno nejzkušenějším oporám Markovi, Trappovi, Dosoudilovi i Ličkovi, místo nich dostali možnost noví talentovaní mladíci David Konejl, Robert Rádler, Michal Brantner a Ondřej Soukup.

Souš měla jít do vedení ve 35. minutě, jenže penaltu jí brankář Lukáš Soukup nadvakrát výborně čapl. Jenže po chvíli už neměl nárok proti přesné hlavičce stopera Olejníka a Severočeši vedli.

Po pauze vymyslel krásnou vyrovnávací branku hostouňský Brejcha, který vyšachoval celou obranu Souše a předložil do tutovky Smejkalovi, jenž nezaváhal.

Pak už přišel rozhodující moment a Radošova úchvatná rána, na kterou jinak výborný gólman Soukup neměl naději. Vyrovnání měl na hlavě Lohoyda, ale neuspěl.

„Pro každého to bylo po třech měsících v teplém počasí trochu složitější. Soupeř byl výborný, zápasu to prospělo a my viděli, že musíme mužstvo posílit. Starší hráči tam samozřejmě chyběli a kdo říká, že to bez nich jde, tak nemá pravdu. Zejména klid ve hře nám chyběl,“ mínil asistent kouče Hostouně Martin Čurda.

Podle něj hrál jeho tým trochu naivně. „Z pohledu důrazu a ztrát míče zejména uprostřed hřiště hrajeme spíše dorostenecký fotbal a tohle se bude ve třetí lize trestat. Na druhou stranu máme na to ještě spoustu času, protože po středečním zápase s Duklou ještě bude odpočinek a pak už ostrá příprava,“ doplnil Čurda, jemuž vadilo, že zelenobílí nedokázali hosty víc přišpendlit k jejich šestnáctce. „Nebyli jsme souvisle pět minut před soupeřovým vápnem, chyběla střelba, častější standardky. Ale nelámeme nad nikým hůl, bude to lepší,“ usmál se Martin Čurda.

Hostouň – Souš 1:2 (0:1). Branky: 53. Smejkal – 40. Olejník, 72. Radoš.