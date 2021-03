„Také jsme zapojili všechno, co šlo,“ směje se trenér Miroslav Supáček a pokračuje: „Využili jsme blízkosti Prahy a tím pádem lepšího internetového připojení, zapojili se všichni členové Sokola, lidé z obce a v neposlední řadě i lidé ze spřátelené Hostouně na Domažlicku,“ připomíná obec, kde se také fotbal hraje a která pravidelně v létě do Hostouně u Prahy přijíždí na turnaj a zábavu.

„Jenže pak z toho jsou odchody. V létě se tam přiženil Slanina, teď tam míří Obrcián. My máme dobré fotbalisty a druhá Hostouň asi pěkný holky,“ uculuje se Supáček.

O skvělé partě, která při hlasování pomohla nejvíc, mluvil dlouholetý vedoucí týmu Karel Kukelka. Nejdřív působil ve stejné funkci u A týmu, ale ten postupoval až do ČFL a v půli cesty Kukelka přesedlal. Chtěl být víc doma, s rodinou, s kamarády.

„Béčko klub založil v roce 2010 a rychle se posouvalo soutěžemi od čtvrté třídy nahoru. Původně jeho kostru tvořili kluci z dorostu, jichž se klub nechtěl zbavovat, jako Vosáhlo nebo Žíla. Postupně přišli i nějací kluci z okolí a držíme se. Jsou tu zkušení kluci i mladíci na otrkání,“ popisuje Karel Kukelka.

Vyzdvihuje práci tří trenérů, kteří za jedenáct let béčko vedli. Není to vysoký počet a naznačuje, že jak Milan Vaníček, tak Miroslav Vlček mladší a nyní Miroslav Supáček dělali svou práci dobře.

„Třeba Mirek Vlček nějakou dobu jezdil na tréninky až z hodně vzdálených Uhlířských Janovic, to leccos ukazuje. Mirek Supáček je zase skvělý trenér, ale i srandista a hecíř,“ popisuje aktuálního šéfa lavičky.

Právě trenér už je ale stejně jako všichni fotbalisté nervózní, že se nehraje a konec zátarasy je v nedohlednu.

„Kluci mají plány a někdo určitě běhá. Někdo ale asi ne,“ uvědomuje si riziko. „Až se sejdeme, bude to pro některé tvrdé a bojím se, zda se některým nebude líbit spíš současný pohodlný styl. Čeká nás řehole,“ je mu jasné a štve ho, že i jemu se kulatí bříško, byť vzhledem k věku má nárok. „Když bylo hezky, vyrazili jsme na běžky a na kolo, ale teď se s manželkou bojíme,“ přiznává.

To Karel Kukelka už si covid prožil, dokonce před pár dny. Ještě teď není v pořádku, ale na řízení ankety Deníku měl aspoň doma z postele dobrý manévrovací prostor. Jeho parta nezaváhala, i když se v poslední době nesmí scházet. „Ale v kontaktu jsme. My po zápasech ještě dodržovali určité povinnosti, jako že se jde do hospody a tam se fotbal pořádně probere. Bez toho by to nešlo, i když nějací kluci už mají rodiny a hráváme neděle, což není ideální. Ale chodíme pořád,“ tvrdí Kukelka a rád si vybavuje i některé historky z minulosti.

Třeba jak ovíněná parta přestěhovala auto kamaráda Martina Hlavy od hospody dobrých tři sta metrů. Místo určení? Střed hostouňského hřiště! „Měl smartíka, tak to nebylo tak těžké. Já u toho nebyl, ale druhý den mi volal správce, jestli o tom něco nevím, protože dorostenci se už chystají na zápas. Nakonec jsme sehnali klíče a povedlo se autíčkem odjet,“ vzpomíná Kukelka.

Ten měl v týmu i bráchu Jirku, obra v bráně. Bohužel před šesti lety podlehl kruté nemoci. V srdcích Hostouňáků však zůstal, dodnes se koná na jeho počest velký letní turnaj. „Byl velkej vzrůstem i srdcem, osobnost. Uměl nás spražit v kabině, když jsme si to zasloužili, i pomoci v bráně. Rádi ho měli kluci z klubu i z Hostouně na Domažlicku, kam jsme společně jezdívali,“ vrací se vzpomínkami Karel Kukelka.

A kdy už konečně Hostouň postoupí do A třídy, kde by rezerva týmu ČFL určitě měla své opodstatnění? „Nějaká očekávání od nás jsou, ale základním cílem klubu je dávat šanci mladým hráčům. Oni budou jednou dobří, ale na postup musíte hrát spíše s těmi zkušenými. My je máme, ať už Vidunu, Motlíka, Hofmana, Bureše, Hlavu, Fábryho nebo brankáře Ondrejičku. Kolem nich budeme dál tvořit co nejlepší mužstvo. S mladíčky, jako je šikovný Dědeček, to půjde,“ slibuje Miroslav Supáček.