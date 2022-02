Svěřenci trenéra Jaromíra Boháče a Davida Šípa prohráli v metropoli jediný duel s konečným vítězem Duklou Jižní Město. Ta byla suverénní a velmi dobře zahrál také Motorlet. S ním Hostouň remizovala 1:1, ale měla lepší skóre, a tak postoupila do boje o bronz. V něm se jí postavil věkově o něco mladší výběr domácího Meteoru a ten neměl nárok - Hostouň vyhrála 11:1. "Pro mladší kluky soupeře to byl ještě přijatelný výsledek. V turnaji nás mrzí pouze ta zmíněná prohra s Jižním Městem, měli jsme určitě na to hrát finále," litoval kouč Jaromír Boháč.