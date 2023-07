Fotbalová Hostouň definitivně ztrácí svého nejlepšího střelce. V zimě ještě Adama Vlasáka, udrželo, když testy v Dynamu České Budějovice ani 1. SK Prostějov neklaply. Nyní už dvaadvacetiletý odchovanec Slavie profesionální smlouvu podepsal, plácl si s účastníkem F:NL SK Líšeň.

Adam Vlasák, střelec úvodní branky byl ze zbytečné prohry hodně frustrovaný // Sokol Hostouň - Motorlet Praha, FORTUNA:ČFL, 15.8.2021 | Foto: Bohumil Kučera

„Parta je tu super a myslím, že jsem dobře zapadl. Už se nemůžu dočkat prvního zápasu a jsem hodně zvědav, jak se s tím vypořádám. Přišel jsem sem dávat góly a věřím, že to splním,“ nahlásil Vlasák na svém instagramovém účtu.

Vlasák je skvělým příkladem pro mladé kluky, proč to nevzdat. Když v roce 2021 spadl ze Slavie do vesnického klubu z Hostouně, chvíli se bál, že tohle je konečná a sen o profifotbale nemůže dojít naplnění. Ale kousl se, nenechal se rozhodit ani první nepovedenou sezonou a v té další už zabral.

„Měl jsem asi problém v hlavě, tolik jsem si nevěřil. Do další sezony jsem šel s tím, že to změním a dám tomu vše, abych se posunul. Nebudu lhát, bylo to náročné. Nastavit si hlavu, že když se něco nepovede, tak přijde další šance," říká Vlasák a děkuje trenérům Dominikovi Rodingerovi a Jiřímu Lisnerovi, kteří s ním hodně pracovali, i když to někdy špatně snášel. "Nevzdali to se mnou a já jim chci hrozně poděkovat! Vlastně chci poděkovat všem klukům, které jsem v Hostouni poznal. Byli super parta jak na hřišti, tak i mimo něj,“ dodal Adam Vlasák na svém instagramovém účtu.

Právě Dominik Rodinger vždycky tvrdí, že klubu jako je třetiligová Hostouň mohou pomoci talentovaným mladým hráčům, ale se odpíchli výš. Zatímco třeba u Štěpána Krunerta či Davida Štětky to nevyšlo (první dal před českými nabídkami přednost nižší rakouské lize a druhého před podpisem smlouvy zradilo zdraví), u Vlasáka do sebe všechno zapadlo.

„Přestup Vlasyho bereme jako takové první vyústění naší cesty, kterou jsme si při mém příchodu řekli. Brát hladové kluky, kteří se budou chtít dostat výš. Vlasy si to zkusil již v zimě. Věděl, na čem pracovat a ukázal nám všem, že to jde. Naprosto si to za letošní sezónu zaslouží. Musí být inspirací pro nás všechny. Moc mu držím palce, protože teď teprve vše začíná,“ přeje svému svěřenci přestup Dominik Rodinger.