Fotbaloví dorostenci Sokola Hostouň si zpestřili zimní přípravu výjezdem na halový turnaj v saském Heidenau. V něm se představily hned dva výběry do devatenácti let a zejména áčko zahrálo skvěle a turnaj po dvou úspěšných penaltových rozstřelech vyhrálo! B tým skončil šestý.

Vítězný tým dorostenců Sokola Hostouň na turnaji v Sasku. | Foto: Sokol Hostouň

Do Heidenau vyrazili dorostenci již podruhé. Loni sice nepodali špatný výkon, ale jejich cesta skončila už ve skupinové fázi. O to byla větší chuť hráčů v letošním ročníku dokráčet co nejdále. Za áčko nastupovali starší dorostenci, za béčko převážně borci z výběru do sedmnácti let.