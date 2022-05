„Jako hráč byl Pavel obrovská osobnost, jako trenér má profilicenci. Když jsme se dozvěděli, že skončí v druholigovém Varnsdorfu, zkusili jsme ho kontaktovat a nakonec jsme se dohodli. Za mě skvělá zpráva,“ usmívá se šéftrenér mládeže SK Jakub Andrýsek.

Proč vlastně Drsek jako majitel nejvyššího trenérského vzdělání jde k dětem, když vedl druholigový tým a mohl v něm pokračovat, nebo mohl kývnout na jinou nabídku? A neodejde brzy jinam?

„To by musela být opravdu hodně zajímavá nabídka, abych teď hned z Kladna odešel. Určitě ne dělat asistenta do druhé ligy a do první možná ano, ale jen do některých klubů. Upřímně, nečekám takovou,“ říká Pavel Drsek, jenž prý klidně mohl zůstat ve Šluknovském výběžku.

Nakonec volil bývalý kouč Dukly či Teplic návrat domů a za jeho rozhodováním stál také jeho syn, který chytá za žáky Kladna. Drsek tak nejen jeho tým docela dobře zná. „Nastupoval dokonce za dva ročníky, 2009 a 2010, ty mám zmapovány nejlépe. Je tam opravdu dost zajímavých hráčů, s nimiž se dá dobře pracovat. Zlepšovat se ale mohou úplně všichni, jen si nikdo nesmí myslet, že je zvedne jenom trenér. Nejsem žádný trenérský bůh, ale nabízím tvrdou práci, protože jsem vždycky všechno dělal naplno. Budu i tady,“ slibuje persona, díky níž se už tak kvalitní trenérský štáb SK Kladno zase zvedne.

Pomůže i podobný pohled na výchovu fotbalové mládeže, jaký má současné vedení klubu. „Bavili jsme se o vizích a koncepci a na důležitých věcech jsme se perfektně shodli. Věřím, že nám pomohou i rodiče, což je hodně důležité,“ dodal Jakub Andrýsek.

A je rád, že Kladno na své cestě ve zlepšení práce s nejmenšími udělalo tak razantně povedený krok.

