„Minutu před koncem vyrovnali a hrozně se radovali, ale pak jim dal gól Pepa Kurajský a radost byla naše. Kluky musím všechny pochválit, Litoměřice si myslely, jak nás přejedou,“ usmíval se čerstvý padesátník.

Buštěhraďák Aleš Šturm byl od malička na sport šikovný. Hrál hokej, a protože je ročník 1971, ocitl se v podstatě na jedné koleji s nejslavnější generací kladenského hokeje. Hrál s Jaromírem Jágrem, Davidem Čermákem, na učňáku seděl v lavici s dalším spolubojovníkem Pavlem Paterou. Tak daleko jako oni to nedotáhl, ale byl šikovný i na fotbal a na něj přesedlal. „Pomohlo mi, že mě vzali na vojnu do RH Sušice. Když jsem se vrátil, najednou mě chtělo Kladno, kde se tehdy hrála druhá liga. U trenéra Standy Procházky hráli borci jako Svoboda, Topka, Hlásek, Hejkal nebo Hřídel, to byla docela škola. Já hrál spíš poháry a později se vrátil domů na Buštěhrad,“ popisuje.

Pozor, Aleš kromě fotbalu stíhal také hokej za Kovárny, s kamarády z tehdejšího rockového Klubu 19 pak založil skvělou pohodovou hokejbalovou partu Jungle Fever. Fantasticky válel i při cvrnkacím fotbale, tam patří mezi evropskou elitu. „Sport mě vždycky ohromně bavil a máme to v rodině. Vždyť i můj táta ještě pořád hraje za starou gardu, přitom je mu pětasedmdesát,“ usmívá se.

Ve fotbalové kariéře hrál hlavně doma, ale motal se i kolem komína. Lidicím pomohl k postupu do okresního přeboru, kopal za Přítočno, také chvíli na Brandýsku. Zkušenosti má ještě z Kročehlav, kde do loňska hrával za starou gardu, než ji zrušili.

Před pěti roky zvolili lidé z buštěhradského SK Aleše za předsedu svého spolku. A ve městě, které se pod přílivem „přistěhovalců“ rozrůstá velkým tempem, se daří i fotbalu. „Chtěli bychom dostat áčko mužů aspoň do B třídy. Byli jsme v okrese první, ale zastavil nás koronavirus a zrušení ročníku. Budeme to zkoušet dál a uvidíme. Radost máme i z dětí. Máme dvě přípravky, lvíčata a teď už i žáky, to v Buštěhradu nebývalo,“ chlubí se borec, který ke sportu vede i dva svoje kluky. Emílek kope za lvíčata, Jára hraje hokej za Pézetku. Kluky vychovává s manželkou Naďou, která pochází z Ruska a našli se v Egyptě… „Oprášil jsem maturitu z ruštiny. A že jsou teď obě země nepřáteli, tomu se chechtáme, takové věci nám vůbec neřešíme,“ dodal s úsměvem první, a místními uznávaný muž buštěhradského fotbalu.

A fajn kluk Aleš Šturm.