Petr Kovář sedí ve své pracovně na Slavoji – který se roky jmenoval i Lokomotiva a přezdívalo se mu Lokáda.A vidí slavné poháry. Ten nejslavnější je za vítězství v divizním ročníku 1991/92. Za slavného šéfa Tondy Chlumeckého tady kopali velcí borci, vyrostl tady dokonce bundesligový fotbalista Pavel Drsek. Kovář má předpoklady k tomu, aby Slavoj vytáhl na podobnou úroveň, na jakou kdysi velebený Chlumecký. „Dodnes se na něj v klubu vzpomíná,“ říká Petr Kovář.

Jeho a pár dalších hráčů stav Slavoje štval, a tak se sebrali a šli na vedení. Dostal se do něj jen on, ale byl od začátku trnem v oku. „Pořád jsem do něčeho rýpal a je zajímalo vše kromě fotbalu: ubytovna, hospoda. Rok a půl jsem to vydržel, ale pak se do mě pustili, že jsem půjčil hřiště dětem z SK Kladno. A já řekl: Dost! Franta Červenka mě tehdy nasměroval na Slovan, už jsem tam skoro byl, ale nakonec ve mně převážilo srdce, které mi bije od malička pro Slavoj,“ usmívá se Petr Kovář.

A tak před skoro čtyřmi roky zorganizoval palácovou revoluci a vedení se povedlo odvolat. Nad zamlženou krajinou lesa u Výhybky začalo prosvítat slunce.

Nebylo to hned a nebylo to zadarmo. Spolykalo to hodiny práce i spousty peněz. Na začátek Kovářovi hodně pomohlo město, primátor Milan Volf mu po schůzce slíbil pomoc s novým kotlem za půl milionu. Do zimy ho klub stihl zprovoznit a nepřišel tak o příjmy z ubytovny, i když ta byla také na začátku spíš ke zlosti. „Já tam vybral na nájmu padesát tisíc a radoval se, ale pak jsem šel zaplatit elektriku a vodu a byl jsem rázem dvacet v minusu. A tak se vyhazovaly staré televize a lednice. Trochu to bolelo, ale už jsme v číslech zelených,“ vypráví předseda Slavoje, který začal trávit na hřišti moře času. I díky tolerantní přítelkyni si to může dovolit, čímž jí moc děkuje.

Hodně mu v té době pomohl už zmíněný funkcionář staré školy František Červenka. Hlavně s fotbalovou legislativou, tam Kovář kovaný nebyl. I proto lituje nedávného Františkova skonu. „Strašně nám schází, protože lidi jako on prostě nejsou.“

Přesto jde Slavoj dopředu. Už nemá jeden, ale čtyři týmy dětí, což předseda považuje v dnešní době za malý zázrak. Sežehnuté hřiště zachránili hráči svépomocí, když i ve vedrech chodili navečer ve svém volnu a zalévali. Už nemusí, Slavoj pořídil parádní závlahový systém. Má také nové moderní branky.

A áčko mužů? Kovář do něj sehnal i borce, kteří třetí třídu výrazně převyšují, ať už Roučka, Kolbabu, Müller, Ziebera a další. Jen kvůli koronaviru už Slavoj dávno nepostoupil a v téhle sezoně mu to už snad neunikne. „Tým ještě chci posílit, pořád se stává, že sestavu lepíme. A jsem maximalista, cíle jsem měl vždycky nejvyšší, takže pokud budeme v přeboru, budu chtít útočit na první flek,“ směje se čerstvě třiatřicetiletý borec, který sám pořád kope.

Kam až vykope svůj Slavoj?