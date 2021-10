HRDINA OKRESU: Vosyka trénuje mládež už 46 let. Chce dotáhnout padesátku

Miroslavu Vosykovi prošly rukama stovky a možná i tisíce fotbalistů, vždyť v SK Kladno trénuje mládež už od roku 1975, tedy 46 let. V pětasedmdesáti letech je navíc odhodlán vydržet do osmdesátky, pokud mu to zdraví dovolí.

Kladenský pohár 2017. Turnaj pro kategorii U15 proběhl poslední červencový víkend na Stadionu Františka Kloze. Trenér Vosyka | Foto: Bohumil Kučera / Kladenský deník

Někdejší fotbalista Slavoje, tehdy Lokomotivy Kladno měl talent. Spoluhráči říkali, že určitě na druhou ligu. Ale sám tvrdí, že byl typem hráče, který musel hodně trénovat. A když ubral, šla jeho výkonnost rapidně dolů. „Nakonec jsem si zahrál ještě za Žižice. Hrál za ně kamarád od nás ze Sítné a přemluvil mě,“ vybavuje si konec kariéry. K trénování mládeže se dostal díky svému staršímu synovi. Když ho v sedmdesátém pátém roce chtěl dát na fotbal, zněla synova podmínka jasně – chci na SK! „Tam totiž byla jediná tráva v okrese,“ usmívá se táta Vosyka při vzpomínce, jak se do klubu dostal. Tehdy mu trenéři Krbec, Kostka či Šefl řekli, že kluka vezmou, ale že by chtěli, aby s tréninkem jeho kategorie pomáhal. A tak tedy začal. Vedl opravdu nespočet malých i větších fotbalistů, některé později velmi slavné. Jeho nejslavnější svěřenec Jan Suchopárek, pozdější hvězda Slavie i národního týmu, stříbrný medailista z Eura, mu do „rukou“ přišel poměrně brzy, je totiž starý jako jeho syn. „Vedl jsem ho jedenáct let,“ má přesně spočítáno Vosyka a dodává, že v té době vyrostli v Kladně také další vynikající borci. Ať už to byli Marek Liška, Stanislav Hejkal a další. „Také Petr Brabec, toho jsem si sám vysledoval na hřišti v Braškově,“ hrdě říká Vosyka na adresu pozdějšího ligisty Teplic či Zlína a dnes sportovního šéfa SK Kladno. HRDINOVÉ OKRESU: Duo „X“ navazuje na práci sportovních archivářů Přečíst článek › Zajímavé generace připravoval rovněž později. Jedna byla tak dobrá, že na začátku 90. let vyhrála dokonce halovou ligu ještě nerozděleného Československa. Optikou dnešní doby gigantický úspěch, vždyť jen dostat se do finálového turnaje v Nymburce bylo něco velkého. „My tam porazili všechny, Nitru, Gottwaldov a další. Na závěr jsme sice prohráli se Spartou 3:5, ale měli jsme nejvíc bodů a titul byl náš,“ usmívá se Vosyka nad triumfem garnitury s Františkem Šimkem, Janem Charvátem, Romany Zadákem, Pavelcem, Jaroslavem Stádníkem či jeho mladší synem Petrem, který si zahrál i třetí ligu, také v Německu a dodnes se chodí vypotit do Lidic. Krásnou vzpomínku má nejstarší Vosyka také na obrovský turnaj severských zemí Tivoli Cup v Kodani, kde Kladno v blízkosti slavného zábavního parku povozilo na kolotoči celou tehdejší skandinávskou špičku. „Ten turnaj jsme vyhráli se skóre 42:0 a trenéři týmů chodili za mnou a Pepíkem Štěpánem, jenž mi tehdy pomáhal s týmem i překlady, jak to prý v tom Kladně děláme, že jsme tak dobří,“ usmívá se Miroslav Vosyka, jenž jako nejlepšího mládežnického trenéra uznával Vladimíra Fouse. „S Ládou jsme se hodně přátelili, i jsme bydleli kousek vedle sebe. Líbilo se mi, jak mládež vede, kluci za ním šli také.“ Dnes už je fotbalistů méně než dřív, kdy každý druhý vesnice měla spoustu šikulů a leckdy uměla potrápit právě i Kladno. Tam Miroslav Vosyka pomáhá a jak už jsme naznačili, klidně bude pomáhat dál. Z jeho zkušeností může kladenský klub, který by se rád odrazil k lepším zítřkům, ještě hodně načerpat. Miroslav Vosyka.Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika Velký obrat Doks řídili parádou Černý a hlavou Zlata. Zato Libušín dopadl Přečíst článek ›



