Krutě skončil první jarní zápas I. A třídy pro fotbalisty béčka SK Slaný. Na půdě favorizovaných Klecan vedli ještě čtvrt hodiny před koncem o dvě branky, přesto nevezou domů ani bodík. „Asi jsem ještě nezažil takový rozdíl ve výkonech. V první půli jsme byli skvělí, ve druhé jsme úplně zamrzli,“ hořekoval trenér Radim Vavroch.

Ten vzal do Klecan některé posily z áčka jako brankáře Junka, Vašáka, Baláže či Hrobníka. A do poločase se zdálo, že Slaný musí tenhle zápas vyhrát. Herně vládlo, ale nakonec proměnilo jedinou šanci. To kapitán Volgner poctivě napadal, obral o míč stopera a Baláž už pak měl lehkou pozici – 0:1.

Domácí za naději na obrat mohli děkovat brankáři Hrkalovi, který zazářil nejvíc při halfvoleji Vašáka, který úchvatně vyndal ze šibenice. Herčík zase netrefil opuštěné zařízení a L. Danda si ukopl v nadějné pozici míč.

Klecany asi dostaly v poločase pořádný kartáč, protože najednou jich bylo plné hřiště a Slaňáky zamknuly před jejich bránou. Ti se ale dvacet minut před konce na chvíli vymanili a po Vašákově centru napravil L. Danda hlavou pokaženou šanci z první části – tady už se nemýlil a zvýšil na 0:2.

Jenže Klecany mačkaly soka dál a v 75. minutě odstartoval jejich velký obrat trochu šťastně Zuskin po rohu. Pak už přišly velké momenty hrdiny zápasu Antonína Hrdiny.

Nejdříve proběhl mezi stopery a přesným lobem nedal Junkovi naději. Ještě lepší akce byla však ta vítězná. Hrdina převzal merunu na půlce, píchl si jí dopředu a z dálky nádherně trefil na zadní tyč. Junek neměl šanci, Slánští truchlili a Klecanští se radovali. „A také nás pochválili, ale to bohužel k bodům nevede. Druhý poločas se nám fakt nepovedl, možná jsme fakt v té strašné zimě a sněhové fujavici zamrzli. Je to hodně hořká porážka,“ posteskl si Radim Vavroch, jehož tým čeká nyní suverén soutěže z Chlumce.

Slánští už také znají termín odloženého divizního utkání A týmu v Chomutově. Hrát se bude 12. dubna.

Klecany – Slaný B 3:2 (0:1). Branky: 75. Zuskin, 77. a 85. Hrdina - 11. Baláž, 68. L. Danda. Rozhodčí: Divilek.

Slaný: Junek – Panocha, Beneš, Volgner, Vašák, Baláž, Hrobník, L. Danda, Vimr, Herčík, M. Zelenka. Střídali Řehák, Marek, Peška.