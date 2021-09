„Ale jsem rád, že ji vedl alespoň chvíli. Franty si strašně vážím za to, co pro okresní fotbal udělal,“ vysekl poklonu bardovi předseda OFS Kladno Petr Blažej.

František Červenka je Kladeňák, ale jako hráč kopal do meruny v Hrdlívě. Jako trenér hlavně mládeže a funkcionář pak pracoval postupně pro Baník Švermov, Kročehlavy, Slovan a Slavoj Kladno. Na Slovanu byl dokonce jeden čas předsedou klubu, do toho dvacet roků pískal. Dokonale ovládl řády, díky čemuž se stal místopředsedou sportovně-technické komise OFS, dvacet lety byl také šéfem komise mládeže. Obětavě držel nad vodou i jednu z nejstarších českých mládežnických soutěží vůbec – Lidický pohár.

V nedávném rozhovoru pro Deník přiznal dnes šestasedmdesátiletý František, že nejlépe mu bylo, když jako mladý kluk trénoval kluky v Baníku Švermov. „Za prvé jsem byl mladý a za druhé jsem měl vždy dobrou partu kluků. Tehdy se s nimi pracovalo lépe než s dnešními mladými hráči,“ myslí si a sám zabrousil ke své už zmíněné chloubě – Lidickému poháru. „Nejen chlouba, ale i láska. Třeba loni po první koronavirové pauze se konal padesátý devátý ročník a troufám si tvrdit, že nebýt mě, tak se neuskutečnil. Po uvolnění jsme ho naštěstí stihli zorganizovat, takže tradice zřejmě nejstaršího mládežnického turnaje u nás zůstala neporušená,“ vyprávěl Červenka a turnaj se dokonce uskutečnil i letos, kdy byl zákaz sportování ještě delší.

Že se jednou stane funkcionářem, to prý tušil od mala. Sportovně přiznává, že fotbalovým talentem jednoduše nebyl, o to víc ho bavilo pomáhat se vším možným, co kluby potřebují. Už ve třinácti zorganizoval první přátelák, pro který speciálně založil žákovský B tým Třebichovic. Nakonec z toho byl jediný zápas s Libušínem B. „A od kapitána žáků jsem pak dostal pár facek, protože si myslel, že je to vyjednaný zápas pro áčko. Tím jsme skončili,“ vzpomínal se smíchem Červenka.

Facky občas hrozí i rozhodčím, toho se František během dlouho rozhodcovské kariéry naštěstí nedočkal. V šedesáti pověsil píšťalku na věšák a skončil. Nechtěl se dožít toho, až si z něj fanoušci budou dělat legraci kvůli věku jako z jiných starších arbitrů. „Za mě pískávali i sedmdesátníci, to bylo běžné. Jenže pak člověk slyší připomínky z hlediště, ať už toho nechají, že jsou staří. Já šel kdysi pískat z hecu a tohohle se chtěl vyvarovat. Tak jsem v šedesáti skončil,“ vysvětluje.

Jeho fotbalovým snem bylo vidět naživo utkání Anglie, což mu za odměnu za dlouholetou práci umožnil Okresní fotbalový svaz Kladno při kvalifikačním mači s našimi hráči. Navíc to byl pro Česko zápas krásný, vítězný. Chtěl také, aby se vrátila sláva fotbalového Švermova. I to se děje, klub už je v kraji a vede si tam moc dobře, navíc na něj chodí spousta diváků a v klubu hraje spousta dětí. „To samé si přeji, co se týče Slavoje Kladno,“ přeje Červenka postup klubu, s nímž spojil poslední roky.

Slavoj může zastavit jedině další zákaz fotbalu, má kvalitní tým. František Červenka se tak klidně může dalšího přání dočkat.