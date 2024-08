Radost z výsledku měl i tentokrát, byť k výhře měly blízko obě strany. Ale hraje se na góly a nikdo jiný než zmíněný Kefurt neskóroval. Přitom Štětí mělo už do poločasu dvě jasné šance, ale sólové úniky pochytal výborný brankář Vokoun. Na druhé straně se zkušený Sailer také předvedl, hlavně proti tutovce V. Mentbergera a šanci Lukiče. Ten měl v úvodu druhé části jasnou tutovku, ale neuspěl znovu, a tak přišla velká chvíle Kefurta. Posila z Vyšehradu v 52. minutě našla na přední tyči centr Myšky a po vzoru hitu Michala Tučného Pověste ho vejš, ať se houpá! poslal míč do horního kouta brány bezmocného Sailera.

Štětí mělo pár šancí na vyrovnání a tu největší mu paradoxně darovali domácí, když nepovedenou hlavičku V. Mentbergera zachránil tygřím skokem Vokoun.

Závěr se nepovedl. Jindy klidná síla kapitána Martina Dolejše odešla někam kam neměla, stoper příliš ostře bránil atakovaného brankáře Vokouna a strhla se mela, po níž byl Dolejš stejně jako hostující Zezula vyloučen.

"Martinova chyba, bude nám hodně chybět. V kabině mu to bylo líto a klukům se omluvil," nechtěl svého kapitána a kamaráda pranýřovat kouč Miroslav Novák, který výhru bral. "Bylo to vyrovnané, my dali gól. U soupeře mě zaujali veteráni - brankář s stoper Obrtlík. Je ale smutné, že ve 44 letech je nejlepším hráčem svého týmu. U nás bych naopak pochválil dva mladé kluky, Kefort si kromě gólu dovolil a velmi dobře bránil. Líbil se mi také Jakoubek z Aritmy," chválil Novák.

Představil ještě další posily, Peakeho z ČAFC, Dragoška z Aritmy a Bergmana z Bráníka. Naopak Hřebeč ztratila šikovného Štěpánka, jenž se posunul do Králova Dvora.

Na závěr poděkoval Miroslav Novák jednomu ze svých svěřenců Arianu Nadrimu. Na hřiště ho poslal v 66. minutě a v 93. ho zase stáhl. "Vzal to s úsměvem a já mu za to děkuju. Bylo to jen taktické, potřebovali jsme udržet výsledek. Myslím, že to ukazuje atmosféru v mužstvu, ta je pro nás zásadní," dodal Miroslav Novák.

SK Hřebeč - SK Štětí 1:0 (0:0). Branka: 52. Kefurt. Rozhodčí: Gerhard. Diváků: 200.

Hřebeč: Vokoun - Jakoubek (91. Dragošek), Dolejš, Bergman (46. Peake), Podaný - Hodosi, Prosek, V. Mentberger, Myška (66. Nadri, 93. Hajný), M. Mentberger (46. Kefurt) - Lukič,