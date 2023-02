Zatím poslední duel sehrála o víkendu proti Uhříněvsi a na jejím hřišti remizovala 0:0. V přípravě docela netradiční výsledek. „To ano, ale musím uznat, že nás ani nepouštěli do šancí, prostě měli kvalitu. Hrají také Pražský přebor a ten šel ohromně nahoru, všichni tam trénují čtyřikrát týdně. Pamatuji si, že když jsme hrávali ještě B třídu a hráli v Praze, normálně jsme je poráželi, ale tyhle týmy se fakt zlepšují,“ ocenil kvalitu přeboru hlavního města manažer Hřebče Štěpán Sádecký.

Jeho tým zvládl v přípravě kromě tréninků na Motorletu také tradiční soustředění ve Frymburku na Lipně, kam vyrazilo hned 21 fotbalistů. Mezi nimi také jeden nový, Jan Lukeš ze Všenor.

Zkušený borec měl do Hřebče nakročeno už několikrát, ale přednost zatím dostávaly týmy jako Štěchovice, Kolín, Nymburk, Čížová nebo Český Brod a naposledy zmíněné Všenory. „Honza je výborný fotbalista a se spoustou kluků z týmu se výborně zná. My se o něj pokoušeli několikrát, ale kluby po nás žádaly trochu nesmyslné peníze, tak se to povedlo až teď. Je to vynikajíc záložník“ chválí Sádecký Lukeše, jenž je ale po roční pauze zapříčiněné operací menisku.

Štěpán Sádecký doplnil, že na další přípravu s lídrem divize B Českou Lípou dojednává na přání hostů přírodní trávník. Ve hře je Slaný, pokud příroda dovolí.