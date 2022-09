Jinočany podaly vynikající výkon a proti vedoucímu celku tabulky krajského přeboru zodpovědně bránily. Hřebeč to nebyla schopná překonat, a když už se to Mentbergerovi v první části povedlo, tak z deseti metrů branku minul. Poté si Lukič špatně sklepl průnikovou přihrávku Tetura, a to bylo ze strany hostů všechno.