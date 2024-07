Hřebeč se těšila na návrat uzdraveného Tomáše Nováka do sestavy. Jenže odchovanec Motorletu a Dukly hned na prvním tréninku po nešťastném pádu utrpěl zlomeninu holenní kosti a kotníku a musel rychle na operaci. Z návratu tak nebude zase nic. "Neuvěřitelná smůla," hlesl Novákům jmenovec Miroslav, který se na něj jako kouč hodně těšil.

Jeho tým po zaváhání brankáře Vokouna v úvodu se Střešovicemi prohrával, ale už do půle to bylo 3:1, když Hřebeč byla tentokrát oproti zimnímu duelu stejných týmů lepší. Nakonec vyhrála i druhý poločas, skóre uzavřel gólově Vojtěch Mentberger.

Zajímavostí zápasu byla data narození hřebečských hráčů. Nejstarší byl kapitán Martin Dolejš (1993), před rokem 2000 se však narodil pak už jen brankář Martin Vokoun (1999).

"Zkušeným hráčům Prosekovi, Podanému či Lukešovi jsme dali volno, jejich hru známe. Potřebovali jsme okouknout v zápase nové kluky, které zatím nemá cenu jmenovat, ale někteří se jeví zajímavě," hodnotil trenér Miroslav Novák středeční duel.

Zároveň nepotvrdil, že by se do klubu vrátil Vladimír Procházka z SK Kladno, o kterého by nad Hřebečskou přehradou zájem měli.

Další přípravu odehraje Hřebeč v neděli na hřišti Třeboradic, elitního týmu Pražského přeboru.