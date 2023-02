Slaný hraje o soutěž výš než Tuchlovice a začalo aktivně - většinou se hrálo na půlce soupeře. Přišla také první velká šance, když Bíba nastřelil tyčku, míč se odrazil zpět do pole, ale dobíhající Hrobník byl příliš rychlý a tak míč přeběhl a jeden z obránců poté míč odkopl do bezpečí. Tuchlovičtí ustáli také další nebezpečnou situaci před Skalákem po TK Dohnanského. V 18.min. si výlet vysoko do pole udělal s míčem u nohy Sedlák. Pak mu ale rozhodčí Pagáč odpískal faul, nicméně slánská obrana opuštěnou bránu před rychlým útokem soupeře ubránila.