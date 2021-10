JAKUB KOHÁK – filmový a reklamní režisér…herec, komik, moderátor, spisovatel, sportovec a scenárista…proslavila ho role gólmana ve Slavoji Houslice v Okresním přeboru…vášnivý Sparťan…univerzál, kterému jde vše, na co sáhne…

RADEK SŇOZÍK - legenda…bývalý brankář Bohemians, který má na kontě i jednu prvoligovou branku….nyní vychovává v Bohemce mladé talenty….má svoji vlastní Akademii, která pořádá pravidelně letní kempy….věnuje se i boxu….v seriálu Vyšehrad ztrestal pěstí Laviho….je autorem legendárního výroku po zápase „Já nechytím ani taxíka….hráč, který v Realu nikdy nejde do brány, ale spolehlivým výkonem v poli podpořený jeho nekompromisním výrazem zásadně nastavuje respekt soupeřů Real Topu Praha…

KAREL RADA - 43 zápasů za českou fotbalovou reprezentaci…proměněnou penaltou v semifinále EURA 1996 přispěl k postupu do finále…bývalý hráč Slavie, Olomouce, Dukly, Teplic a Bohemians…momentálně je už pátým rokem trenérem České ženské fotbalové reprezentace….stoper, který výrazně zpevňuje stoperskou dvojici s Mírou Bosákem…

MILAN FUKAL - bývalý reprezentační obránce…mj. hráč Sparty, Jablonce a Hradce Králové…6 let hrál v Německu (4 roky v Hamburger SV a dva roky v Borussii Mönchengladbach)…stoper, který svou přítomností dodává klid svému spoluhráči na stoperu Mírovi Bosákovi…

JAKUB DĚKAN - oblíbený zpěvák, známý svým hitem Děda…liberecký fotbalový patriot, který se nedávno se objevil v povedeném spotu o návratu Theo Gebre Sellasieho do Liberce…před 10 lety soutěžil v Československo má talent… spolupracuje s kapelou ATMO music…nazpíval singly s Rybičkami 48, Marpem či UDG…jeho aktuální hit má název Zůstaň tu stát….

JAN BÍLEK (zástupce partnera Czech Good Will a bývalý hráč Sk Slavie Praha) …univerzál, který se nebojí vzít na sebe dres číslo 10, když nehraje Jakub Štáfek…

