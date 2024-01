Do haly dorazilo v pátek večer 250 diváků, tolik už jich jen tak nepřijde. Ani parkovat nebylo kde, byť jinak zhruba padesátka míst stačit bude. Na palubovku nastoupily oba kluby MCE a Hrasl tak, že se hráči seřadili ne po týmech, ale střídavě. Zazněla česká státní hymna, promluvili důležití muži jako starosta města Martin Hrabánek či šéf a duše futsalu Pavel Nepil.

„Hala odpovídajících parametrů, s hledištěm a možností občerstvení zde moc chyběla. Futsal je totiž na Slánsku a potažmo celém Kladensku hodně populární a i proto vyvinul obrovskou snahu o prosazení záměru výstavby takového sportoviště,“ řekl Deníku Pavel Nepil, podle něhož se do úsilí zapojila i řada futsalistů. „Šli do komunální politiky a stali se radními či zastupiteli. I díky jim se pak záměr výstavby nové haly podařilo prosadit. Je však třeba poděkovat všem zastupitelům, kteří tento záměr podporovali,“ pochválil Nepil komunální politiky, mezi nimiž podle všech hlasů ze Slaného vynikli někdejší zastupitel Ladislav Peška a také bývalý skvělý hráč Martin Kozelka..

Nová hala je nádherná, což potvrdil jak Pavel Nepil, tak futsalisté. „Všem se líbila. Snad jednom ty správné rozměry 20x40, po který se volalo, byly na kluky trochu moc. Jsou prostě zvyklí na menší halu,“ usmíval se předseda, sekretář, trenér a hráč MCE Slaný Jan Snovický. Dodal, že se líbily jak šatny, tak časomíra, na níž jde promítat i videa s góly a dalšími zajímavostmi ze zápasů. „A bezvadný je bar. Je prosklený a díky tomu můžete na sport koukat i odsud,“ líčil Snovický.

Sportovci ve Slaném mají moderní zázemí. Město otevřelo novou sportovní halu

Světlo a šedou palubovku si pochvalovat mistr fotograf Roman Mareš, podle Pavla Nepila jsou optimální rozměry palubovky, navíc je zde hlediště s pohodlnými lavicemi. „Myslím, že sen nejen futsalistů, ale všech halových sportovců ve Slaném se splnil,“ prohlásil.

Ano, hala zdaleka nebude určena jen futsalistům. V minulosti o ni bojovala patnáctka sportovní klubů a sdružení, pod vedení právě Jana Snovického dokonce podepisovali jejich zástupci petice lobbující za výstavbu objektu. Obrovskou radost mají třeba florbalové Barracudy, které doma v Biosce nesměly hrát zápasy a musely cestovat až na Stochov. V neděli tady také slavnostně odehrají svůj první mistrák proti Děčínu (18:00). Těší se však také basketbalisté, volejbalisté, nohejbalisté a další sportovci.

Zajímavý byl i samotný úvodní mistrovský zápas, koneckonců se utkaly druhý a třetí tým tabulky krajského přeboru. MCE potvrdilo roli mírného favorita a vyhrálo nad Hraslem (zkratka Hrajeme s láskou) 3:2 (branky Volf, Novotný a Nykl – Peška, Eichler). „Bylo to úplně vyrovnané, vyhrál šťastnější. Asi by tomu slušela spíš remíza,“ uznal sportovně Jan Snovický.

A těší se i na další zápasy v krásné hale, kam by Pavel Nepil rád dostal také duely okresního přeboru. „Požádal jsem o to provozovatele haly, čeká nás společná schůzka. Cena pronájmu se i díky tlaku futsalistů dostala na přijatelnou výši, a tak by nic nemělo bránit zde odehrát nejvyšší okresní soutěž a například i tradiční letní turnaj Memoriál Petra Slance. Snad nám provozovatel haly vyjde vstříc a k dohodě dojde,“ dodal Pavel Nepil.