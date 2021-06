„Průběh jsem sledoval a viděl, že tam byli nedostižní borci. Hlavně první Martin Svoboda měl velikou podporu a chtěl bych mu touto cestou pogratulovat,“ uvedl lídr jedomělického celku s tím, že s klobuckým vítězem ankety se osobně nezná.

Větší znalosti má o dalších medailistech – hostouňském Františku Motlíkovi a Radkovi Dudovi z Dubí. „Jejich kariéru znám, Něco odehráli a velmi respektuji, co ve fotbale dokázali. Také s nimi se však znám jen od vidění,“ podotkl s tím, že ho tak vysoký počet získaných hlasů překvapil.

Jedomělickým borcům mohou ostatní kluby závidět fanoušky, kteří umí vytvořit atmosféru, dříve však byli více cítit.

„Už to trošku opadlo. Naše generace zestárla a s nimi asi i fanouškovská základna. Úměrně našim výkonům,“ usmál se borec, který si zahrál na Kladně třetí ligu, hodně času strávil v Přední Kopanině a chvilku působil i v Karlových Varech. „Třetí liga byl můj strop. Myslím, že na víc jsem nikdy neměl,“ podotkl skromně.

Vedle Jedomělic to jsou všechny jeho fotbalové štace. Tímto výčtem se neřadí mezi fotbalové cestovatele.

„Já jsem i v životě dost konzervativní. Když se mi někde líbí, nebo se mi něco líbí, tak zůstávám,“ konstatoval.

V minulosti Robert obdržel Řád srdce středočeských Deníků, jako reakci na hlavní cenu fair-play Českého olympijského výboru, kterou získal za to, že místo střely do prázdné branky zakopl míč do autu, když soupeřův brankář naříkal zraněný.

Pro svoje trofeje dlouho hledal místo v domě. Jediné, kde mu manželka povolila ‚výstavu‘ je v garáži, do které zve přátele k sledování sportovních přenosů.

„Tady mají má ocenění více na očích. Alespoň si připomínají, čeho jsem dosáhl,“ řekl se smíchem a rychle dodal, že jinak je manželka úžasná.

Současnost po pandemii je pro menší kluby složitá. V Jedomělicích se hráči schází alespoň jednou týdně. Nedvěd míní, že podobně jako ostatní vesnické mančafty, budou mít problém dát dohromady plnohodnotný kádr. „Určitě to pár lidí fotbal odpíská. Paradoxně inklinují ke konci kariéry mladší hráči, kteří si během přestávky našli jiné zájmy. Starší jsou víc natěšení,“ mínil borec, jenž na sklonku roku oslavil čtyřicítku, jíž kvůli restrikcím ještě nestačil se spoluhráči oslavit.

Žádnou velkou párty, která by zbourala garáž, prý nechystá.

Otec dvou dětí je pyšný, že co se týče počtu obyvatel malé Jedomělice, hraje sedm místních kluků, či kluků z nejbližšího okolí. A některým z nich se povedl vskutku husarský kousek. S klubem to dotáhli z nejnižší okresní IV. třídy až do krajské I. A třídy!

Na vrata už klepe fotbalové EURO. Garáž u Nedvědů bude brzy v pohotovosti. „Tam si to s kamarády dokážeme užít. Pochopitelně se těším,“ řekl.

A jak vidí české šance? „Věřím, že postoupíme ze skupiny. Důležité bude atmosféra v týmu po prvním utkání. Kdybychom se přiblížili úspěchu z EURO 1996, které se hrálo také na ostrovech, bylo by to úžasné,“ uvedl a přiznal, že to pro něj bude těžké, protože národní tým táhnou současní a bývalí hráči Slavie a on je kovaný Sparťan.

„Mají úžasné roky. Samozřejmě však Čechům fandím, ale trošinku problém s tím mám,“ řekl a litoval, že v nominaci není kapitán Sparty Dočkal.

„Můj názor je, že měl jet. Na základ to asi není, ale jako osobnost mohl svoji přítomností týmu něco dát. Zásadní problém s tím, ale nemám,“ uzavřel Robert Nedvěd s přáním, aby vynucená pauza zanechala na mužstvech nižších soutěží minimální škody. Hlavně pak na nejmenších.