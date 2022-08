Když máte italské předky, to se to hraje dobrý fotbal. Důkazem budiž kopaninský forvard Mattia Mainolfi, který nasázel Slaňákům všech pět gólů a rozhodl zápas. Přestože jde o přípravu, je to úctyhodný výkon velkého fanouška Interu Milán - Nerazzurri.