- Fotbalem otřásá další skandál. Jste pro změnu v čele asociace?

- Příští rok se má konat řádná volební valná hromada. Chcete, aby se konala dřív?

Zdeněk Hořejší, předseda SK Slaný:

ANO. Samozřejmě i já jsem pro změnu celého vedení FAČRU, ale myslím, že už se to nestihne urychlit.

Co se týká ostatního, tak to je na delší povídání – myšlenek je dost. Ale musí se začít od nás, zespodu, jinak se vůbec nic nestane a pojede se dál, jenom se přehodí lidé na židlích.

Jiří Hondl, předseda Sokola Hostouň:

ANO. Nový čerstvý vítr je bezpochyby třeba, o tom žádná. Ve standardně fungujícím prostředí by bylo samozřejmě žádoucí, aby se konání valné hromady uspíšilo. Co se týká fotbalové asociace, respektive celého fotbalového hnutí, tak se obávám, že překotnost vyvolá v této chvíli spíše jen chaos a boj o fotbalovou moc, jak jsme tomu byli v minulosti často svědky. A to by bylo něco, co fotbalu prospěje v této chvíli ze všeho nejméně. Tím ovšem neříkám, že změna není jednoznačně žádoucí. Naopak. Za mě bych to neuspěchal a nechal to proběhnout odspodu. Minimálně nejprve na úrovních okresních a krajských svazů a až pak řešit valnou hromadu FAČR.

NE. Když se na to podíváte realisticky, tak časově jsme skoro v listopadu, svolání VH má nějaká legislativní pravidla a bylo by záhodno je dodržet, aby nebyl zbytečně vytvořen prostor pro následné napadání regulérnosti valné hromady. Pokud se bude situace řešit překotně ve spěchu, tak se získají možná dva tři měsíce proti plánovanému termínu valné hromady, ale vytvoří totální chaos, který vynese nahoru slabou osobnost nebo nějakou loutku, jejíž nejsilnější kvalifikací bude to, že nikomu nevadí.

Spíše bych se soustředil na ten vlastní proces odspodu a následně pečlivě vybíral, kdo usedne do křesla šéfa celého fotbalu. Cílem nemůže být přece jenom to nějak zaplácnout, ale najít odpovídající náhradu na několik dalších let. Za mě bych rád, kdyby fotbal vedl člověk s jasnou vizí toho, jak chce český a moravský fotbal vést, kam ho směřovat, ale také především, jak to chce udělat a hlavně s kým. To je pro mě osobně důležitější než samotná rychlost procesu. V mediích probleskávají už dnes nějaká jména, některá z nich by podle mě byla jenom další katastrofou pro celé hnutí. Je opravdu potřeba najít silnou osobnost, která bude mít dostatečnou podporu a silný mandát pro obrodu celého fotbalového hnutí. Bylo by neštěstím pro fotbal, pokud by se to nepovedlo.

David Vedral, předseda Slovanu Velvary:

ANO. Změna bude nevyhnutelná. Je potřeba, aby se do valné hromady objevilo více kandidátů a do vedení fotbalu zafoukal svěží vítr. Tedy přišli noví, neokoukaní lidé, kteří chtějí našemu sportu pomoci.

Spíše NE. Martin Malík by měl fotbal dotáhnout k valné hromadě a spíše se teď pokusit zklidnit situaci.

Petr Blažej, předseda OFS Kladno:

NEVÍM. Záleží na výkonném výboru, jak by rozhodl on, ne na mém názoru.

BEZ ODPOVĚDI. Těžko se odpovídá na tuto otázku. A to kvůli tomu, že celý příští rok je volební, od okresních svazů nahoru. Takže i kdyby se valná hromada FAČR uskutečnila teď, příští rok už mohou být v čelech okresů a krajů jiní lidé a konat by se musela v podstatě znovu.