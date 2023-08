Duo bratrů Dandů zase nehodlalo jen tak pustit vedení SK Slaný, i tady ale nakonec k dohodě došlo a Lukáš i Petr budou jako kluci z A třídy opravdu posilami. To samé Petr Vrba z Černčic, o toho stáli vraný koně delší dobu. Nováčkem je ještě mladý gólman Pražák z dorostu Slaného, syn bývalého vranského strážce svatyně Karla Pražáka.

Kdo naopak odchází? Podle Davida Cimrmana přišel Sokol ve volném okně o Kejvala s Tajčem, kvůli pracovním povinnostem nebude hrát Jeřábek, Kubíka zlobí kolena a srdcař T. Novák je sice po operaci kolena, ale byla několikátá a navíc se zatím na fotbal vůbec necítí. „Tím pádem rozhodně nehrozí nějaké pnutí kvůli tomu, že by nás bylo moc. A vypadá to, že noví kluci zapadli i do kabiny, což je také důležité. Nicméně tohle se většinou ukáže až v sezoně, kdy se hrají zápasy a přijdou těžké chvíle,“ je jasné Davidu Cimrmanovi.

Stejně tak kouč nejseverněji posazeného místa I. B třídy, skupiny A, ví, že tři výhry z přípravy neříkají skoro nic. Chleba se bude lámat až od soboty, kdy soutěž vypukne. Vraný hostí neznámé Libčice, které dosud bojovaly ve skupině B. „Tuším, že soutěž bude ještě mnohem těžší než loni. Určitě bude vyrovnanější, protože tři slabší celky sestoupily, ale nováčci Slavoj Kladno, Libčice a Dobrovíz jsou velmi kvalitní a posilovaly i další celky. Když připočtu, že spadne minimálně pět týmů, bude to to boj v každém kole,“ uvědomuje si trenér Vraného.

A věří, že okysličený kádr Sokola, bude patřit k tomu lepšímu.