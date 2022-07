Nejhezčí moment rozhodl pěkný zápas, v němž Slaný ukázalo, že už by v divizi nemuselo lapat po dechu do posledního kola. Jenže ve 25. minutě chybovalo a Januška krásně přes zeď z TK dal jediný gól. Zajímavé je, že do brány si couvl někdejší hráč Hostouně Marek Vašák, aby pomohl brankáři Sedlákovi, jenže nevyskočil a jakoby pokrčil hlavu.

A tak meruna zasvištěla do sítě, pro Janušku moc dobrý gól. „Jsem rád, že mi to tam spadlo. V posledních zápasech se nám střelecky moc nedařilo a mně ani herně. Gól je cenný i proto, že zápas byl strašně těžký, na úvod sezony to bývá v poháru vždy hodně ošemetné,“ usmíval se borec, který si v Příbrami zahrál také nejvyšší soutěž.

Jinak však domácí zaslouží pochvalu. V první půlce se sice hlavně bránili strojově a dobře hrající Hostouni, ale po obrátce vystrčili párkrát růžky. Dohnanský z trestňáku těsně minul Tetourovu branku a ke konci našel Exner přesným centrem L. Dandu, který to vzal jak to bylo, ale pár decimetrů jeho šupě scházelo.

„Soupeř byl kvalitní, ale musím říci, že jsme se mu přizpůsobili a byli také kvalitní. Po inkasovaném gólu jsme si řekli, že budeme hrát trochu výš a myslím, že jsme Hostouň pozlobili,“ usmíval se nový asistent trenéra Slaného Jan Kopřiva, známý libušínský plejer, jenž ve Slaném udělal kus práce s dorostem a tak dostal šanci vedle Martina Nového na kapitánském můstku. A jako vždy zápasem žil, kluky podporoval do poslední minuty, kdy jeho tým ještě pár závarů měl.

On i fanoušci chválili Pavla Exnera, posilu z Domoušic. Na křídle pěkně motal beky hostů a posílal dokonalé centry. Podobného hráče kdyby měla ve čtvrtek Sparta v Norsku… „Proto jsme ho dělali, hlavně dopředu je hodně kvalitní. Když se ještě trochu zlepší ve hře dozadu, bude to perfektní, i když zatím kopal jen kraj,“ má jasno Jan Kopřiva.

Hostouň v pátek litovala jediné věci, že neproměnila víc šancí. V zápase jich totiž měla pochopitelně víc a ve druhém poločase také dost smůly, když se sražený míč kutálel do brány, ale klepl do tyčky. A když Neruda v tutovce vypálil merunu do písní kosmických, zklamaně jako lev praštil do mříže a nechal sudího Doubravu zápas řádně ukončit.

Vzhledem k tomu, že oba týmy chystají podle informací Deníku větší spolupráci, odcházelo se do kabin v dobrém rozpoložení obou stran.

Prohlédněte si závěrečný nápor Slaného:

Slaný – Hostouň 0:1 (0:1). Branka: 25. Januška. Rozhodčí: Doubrava. Diváků: 500.



Slaný: Sedlák – Panocha, Mihálik, Beneš, Vašák – Exner, Mareš (75. Herčík), Pudil, Dolák – Dohnanský (71. L. Danda) – Nádeníček.



Hostouň: Tetour – Zahranychnyy, Kosík Charvát, Neruda – Januška (85. Bízek), Kubáň (76. D. Novák), Hucek, F. Novák, Paulizzi (66. Vlasák) - Hájek (76. Houdek).

