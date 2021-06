Asi největší rybou, která uvízla v přestupovém čeřenu, je jeden z nejlepších střelců I. B třídy Jakub Jaroš. Ten v posledních letech pálil za Braškov jednu branku za druhou, ale přestěhoval se do Tuchlovic, kde po odchodu Balkánců a také stopera Hornofa do Zavidova potřebují posily jako sůl. Jaroš už přebor hrál za Lhotu, nebyl tam ale dlouho.

Z Braškova jde pryč i Robert Machuta. Kdysi nadějný útočník ligového Kladna v posledních letech už tolik vidět není, ale pro Vinařice je vítanou posilou. Zvlášť když jim odchází do Doks dvojice Pavel Dlouhý – David Čampulka.

Doksy byly vůbec aktivní. Z divizního Tatranu Rakovník přivábily útočníka Aleše Nesládka a také Aleše Černého. Nesládek kopal i za dorost Teplic a pak za muže Kladna. Už dřív dotáhly Doksy příchod brankáře Jaroslava Tesaře z Kladna.

Sousední Velká Dobrá, která s Doksy hraje stejnou I. A třídu, posilovala z SK Kladno. Vzala odtud mladého brankáře Martina Kindla a také Dana Strnada. Naopak další Doberák Rostislav Stříška, který kopal dosud právě v Kladně, jde do rivalské Aritmy Praha.

Další přestupy se už týkají hráčů z nižších soutěží. Ondřej Vébr jde z Klobuk do Zichovce, Jiří Majer z Nova Kladno do Slatiny, Matěj Drobný z Vraného do Peruce, Jakub Bušil z Velvar do Uhů, žák Matyáš Pichl z Velvar do Roudnice a Lukáš Houha se ze Švermova vrací do Kročehlav.