Kvalitu potvrdil už první zápas turnaje mezi Družcem a béčkem Tuchlovic. Družec vyhrál 4:3, když v jeho starším týmu řádil mladík Lukáš Mačura, autor čtyř gólů. Jinak přitom byly Tuchlovice určitě běhavější a možná i lepší, ale Mačuru nepohlídaly. Velký talent rozhodl v 90. minutě!

4:3 skončil i další duel, tentokrát Braškov přehrál Velké Přítočno. Rovněž tenhle duel měl jednoho velkého střeleckého hrdinu. Jan Zábranský, Braškovák, se po letech strávených v Praze (Sparta, pak Kopanina), Příbrami a pak v Knovízi vrátil domů a hned ukázal, jakou bude posilou. Dal tři branky a krásně tak uctil památku strýce Zdeňka, na jehož počest se pohár kope. "Honzův děda Zdeněk si moc přál, aby kluk kopal u nás, a protože jsme si to přáli i my, dotáhli jsme jeho přestup. Může být výbornou posilou, je to Pan fotbalista. Zatím vyhrál nejlepšího střelce turnaje," byl rád předseda Braškova Jiří Peták.

Boj o třetí místo však na úvod nedělního programu patřil jinému střelci, Jakubu Jarošovi. Ten na Braškově ještě před dvěma lety platil za hlavního šutéra týmu, pak se ale posunul výš, do Tuchlovic. Daří se mu i tam a po vyléčení zranění pomohl béčku bilancí 2+1 k výhře 4:0 nad Přítočnem.

Tuchlovice B s navrátilcem z Braškova Š. Procházkou budou každopádně jako nováček okresního přeboru patřit jistě k lepšímu, co soutěž nabídne.

Teď už k finále, kde padlo o víkendu rekordních osm gólů. Družec výborně začala a náskok už si už udržela - 5:3. Opět dvakrát skóroval L. Mačura, ale také výborně zachytala možná posila z Lidic Radek Zach (kluby jednají) a výborně zahrál Radim Linc. Už v pondělí ho přitom čekal nástup do špitálu na operaci tříselné kýly. "Říkal jsem mu, ať jde hrát, že na operaci musí jít zhuntovaný," smál se trenér Tomáš Blažek a vážně dodal že si Radimova výkonu cení a přeje mu brzké uzdravení, protože tenhle kluk mu v sestavě chybět bude.

Chválil ale celé mužstvo. "Myslím, že pro všechny včetně mě bylo překvapením, že jsme vyhráli a ještě po tak dobrém výkonu. Měli jsme výborné začátky a pak si náskok udržovali," konstatoval Blažek a pochválil ještě béčko Tuchlovic, kde podle něj kluci nejen běhají, ale umí to i s balonem. "Ty budou těžkým soupeřem pro každého," je přesvědčen.

Domácí předseda Jiří Peták mínil, že ve finále jeho týmu hodně scházel absentující Josef Brodský, to bylo hodně cítit. Navíc Ukrajinec Max Kodrija se odstěhoval stejně jako legendární Hliník do Humpolce a další Ukrajinec Litvynov jde za prací se Německa. "I proto přišel David Veselý z přítočna a ještě pracujeme na nějakých posilách," dodal Peták s tím, že celkově byl Memoriál Zdeňka Zábranského hodně povedený a tři stovky diváků, které ho během dvou dnů navštívily, musely být s pohodou v hledišti i výkony na hřišti spokojeny.