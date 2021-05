Na pozici člena Výkonného výboru Středočeského krajského fotbalového svazu kandiduje Marek Mařík. Bývalý vynikající hráč a později předseda úspěšného klubu SK Doksy, je žhavým želízkem v ohni pro kladenský fotbal a pro změnu poměrů v kraji. „Fotbal by měl především lidi stmelovat, ale aby se tak doopravdy stalo, musíme nejprve stmelit české fotbalové hnutí a vytvořit k tou ty správné podmínky,“ uvedl Mařík.

Marek Mařík | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Málokterý protikandidát může říct, že si prošel opravdu všemi kategoriemi fotbalu tak, jako Marek Mařík. Fotbal hraje již od svých 6 let a za tuto dobu se objevil nejen v soutěžích základní IV třídy, ale ve všech soutěžích až do ČFL. Se svým nadáním se dostal až do zahraničí, kde působil téměř tři roky. Do své první funkcionářské funkce nastoupil ve svých čtyřiceti letech a od roku 2017 působí jako předseda klubu SK Doksy z.s. „Musím přiznat, že tato strana funkcionářská, ať už na jakékoliv pozici, je o dost těžší než hráčská. Ale stejně jako hráč jsem chtěl být stále lepší a lepší a postupovat výš, tak i v oblasti funkcionářské mám zájem být stále lepší, a hlavně dělat něco dobrého pro náš český fotbal,“ uvedl Mařík.