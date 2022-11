Pomalý rozjezd do utkání České ligy staršího dorostu měli fotbalisté SK Kladno do devatenácti let. Po dvaceti minutách ale hru s Táborskem vyrovnali. Ve druhém poločase měli domácí mírně navrch, ale ze dvou vyložených šancí branku vstřelit nedokázali, a tak skončilo utkání 0:0. „Zápas moc fotbalové krásy nepobral, zato bojovností si bod obě mužstva zasloužila,“ hodnotil kladenský trenér Radek Duda.

Velmi negativně hodnotil prohru mladšího dorostu s Táborskem 1:4 trenér Jan Pejša. „Velké zklamání. Byl to zatím nejhorší výkon, jaký jsme předvedli. Tentokrát nefungovalo vůbec nic, vše navíc bez pohybu a nasazení.“

Bohužel moc pozitivního nenašel Pejša ani na výkonu staršího dorostu v krajském přeboru. Hráči SK Kladno se v něm utkali se Slaným a prohráli 1:2. „S veškerým respektem k soupeři jsme vzhledem k naší silné sestavě měli utkání zvládnout. Bohužel opět chyběl pohyb, nasazení a touha po vítězství. V tom byl soupeř lepší a proto zvítězil.“

Jediným mužstvem SK Kladno, které o víkendu vyhrálo byl mladší dorost v krajském přeboru. Ten si poradil se Slaným vysoko 6:0. „Kluky musím pochválit za velmi dobrý výkon ve všech řadách, potvrzený šesti brankami. Takto bychom měli hrát a bojovat vždy a za všech okolností,“ řekl Marek Novobilský, trenér Kladna.

ČLD U19: SK Kladno – FC Táborsko 0:0 (0:0)

Sestava: Ševce – Justra, Chochola, Kácl, Novák – Fajka - Kráček (82. Hanuščík), Duda (80. Došek), Truhlář, Veselý - Eška (65. Bokša)

KPSD: SK Kladno „B“ – SK Slaný 1:2

Sestava: Vojtíšek - Faltus, Brabec, Rottner, Novobilský (70. Davídek) - Hanuščík, Kolka (46. Zoubek) - Janega, Rous, (77. Maxant), Došek - Fedorovych (46. Pavlíček)

Branky: Došek

ČLD U17: SK Kladno – FC Táborsko 1:4 (1:1)

Sestava: Lhota - Novobilský (69. Faltus), Kopta, Kos, Kejzlar - Zoubek, Maxant (46. Požár) - Halaj (81. Debroise), Mucha, Procházka - Pavlíček (46. Eška)

Branky: Novobilský

KPMD: SK Kladno „B“ - SK Slaný 6:0 (4:0)

Sestava: Hejkal - Svoboda, Požár, Abrham, Davídek – Rekl, Sobotka, Mucha, Janát - Hůla - Feřtek

Opakovaně střídali: Palán, Havel, Kralovič, Kolka, Bach, Bhaaddin Talal Al-Khewani

Branky: 3x Feřtek, Mucha, Palán, Kralovič

Žáci podruhé za sebou bez jediného bodu

Jako na houpačce odehráli utkání v Hradci Králové starší žáci SK Kladno do patnácti let. Nejprve nezvládli začátek a prohrávali 0:2. Když se jim podařilo vyrovnat, strhli domácí dvěma góly vítězství na svou stranu. „Neprokázali jsme dostatečnou zkušenost a nedotáhli utkání k bodovému zisku. Přesto klukům náleží pochvala za návrat do utkání,“ hodnotil Jaroslav Hamouz, trenér Kladna.

Naopak povedený vstup do utkání v Hradci Králové měli fotbalisté SK Kladno do čtrnácti let. Hned v úvodu ale neproměnili dvě obrovské příležitosti. Domácí postupem času hru ovládli a zvítězili 3:0. „V našem výkonu vidím malé zlepšení oproti minulému utkání. Stále je však před námi moře práce,“ řekl kladenský trenér Josef Procházka.

V České lize mladších žáků prohráli fotbalisté SK Kladno do třinácti let na hřišti v Teplicích vysoko 3:10. „Opět jsme vstoupili do utkání s ostychem a ustrašeně. Domácí nás předčili po všech stránkách, prohráli jsme zcela zaslouženě,“ hodnotil Pavel Drsek, trenér Kladna.

Dvě třetiny hráli mladší žáci SK Kladno do dvanácti let vyrovnané utkání v Teplicích. V poslední části ale obdrželi pět branek a prohráli 4:9. „Utkání pro nás bylo velice fyzicky náročné a kluci si sáhli až na dno svých sil. Ve třetí třetině se projevila herní kvalita domácích, kteří nás trestali z každé akce a zaslouženě vyhráli,“ řekl kladenský trenér Michal Zachariáš.

ČLŽ U15: FC Hradec Králové – SK Kladno 4:2 (2:1)

Sestava: Nohava – Sikora, Kučera, Komín, Šťastný - Jílek, Šindler (61. Justra), - Polák (80. Novobilský), Šiktanc, Valach - Burle

Branky: Šiktanc, Burle

ČLŽ U14: FC Hradec Králové – SK Kladno 3:0 (2:0)

Sestava: Koloušek – Kalík, Antonov, Polcar, Bacílek (78. Melka) – Martinovský (50. David), Šmolík, Kubík (73. Drsek), Jemelka (41. Pešek) – Chvalník, Hájek

ČLŽ U13: FK Teplice – SK Kladno 10:3

Sestava: Lhota, Jícha- Vejvoda, Volkov, Macháček, Svoboda, Pleiner, Táborský, Zachariáš, Evan, Lisec, Kantor, Skála

Branky: 2x Evan, Svoboda

ČLŽ U12: SK Kladno - FK Teplice 4:9

Sestava: Vávra – Janda, Brzybohatý, Kalinová, Zahradník – Soukup, Krakovský, Poloček, Dvořák, Antonov – Kadlík, Topolanský, Lukáč

Branky: 3x Kadlík, Antonov

Petr MAŇKOŠ