V první půli ještě Doksy převedly výkon, který se trenéru Martinu Škvárovi líbil. Šly také do vedení, když Nesládek obstřelil brankáře, jistý gólů mu sice chytil do ruky vracející se stoper, ale kanonýr Doks pak zvládl pokutový kop a jeho tým vedl.

Masivní střídání pěti hráčů do druhého poločasu však hostům moc nevyšlo a borci, kteří bojují o triko, si vedli hůř než sami chtěli. A Kralupy skóre otočily.

„Je tam trošičku zklamání, že ve druhé části už výkon nebyl tak dobrý jako v prvním poločase, také měl rozhodčí písknout ještě jednu jasnou penaltu, ale je to příprava, takže to není tak podstatné. Od kluků jsem asi čekal víc rvaní se o sestavu, ale důležitý bude až mistrák,“ uklidňuje situaci Martin Škvára.

Jeho tým čeká v úvodním kole krajského přeboru v sobotu Milín. Je to sice nováček, ale pořádně nabitý skvělými borci. Nově je to někdejší gólman Sparty Štěch, také stopeři Mazuch se Soldátem, bojovný Kvída nebo vynikající technik Gabriel. „Bude to asi trochu oříšek, soupeř má velká jména v sestavě, ale jsme doma a zkusíme se připravit co nejlépe to půjde,“ dodal Martin Škvára, jemuž může dobré informace poskytnout třeba nováček Martin Zimerman, který si kvalitu Milína vyzkoušel loni v dresu Velké Dobré.

Doplňme, že vedení Doks pořád jedná s Vinařicemi o uvolnění bojovníka Doležala, ale zatím neúspěšně. Vinařicím se rozprchl tým a mají velké problémy.