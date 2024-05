/FOTOGALERIE/ Jubilejní 10. ročník fotbalového Kába Cupu odstartoval. První kvalifikační turnaj se odehrál v Kladně na umělé trávě a jak už tomu na Kladensku bývá, počasí malým fotbalistům moc nepřálo, a tak museli na umělou trávu. Nakonec si toho dělali jen málo a hrály se pěkné, dramatické zápasy. Nejšťastnější týmy byly spojený SK Vinařice/Baník Libušín, dále AFK Tuchlovice a SK Velké Přítočno.

10. ročník Kába Cupu začal kvalifikačním turnajem v Kladně, kde se utkaly celky nejen z Kladenska, ale i Rakovnicka. | Foto: J. Kabylová

"Po celou dobu turnaje vytrvale pršelo. naštěstí počasí nemělo žádný negativní vliv na nadšení a zápal pro hru všech kluků a děvčat," byl rád zakladatel turnaje Jiří Kabyl.

Umělka umožnila odehrát kompletní program kvalifikačního turnaje, během dne padlo celkem 57 branek. Turnaje se zúčastnilo 9 družstev, která bojovala se o tři postupová místa na finálový turnaj v Horních Počaplech 23. června. Tam už se bude hrát o velké ceny: hlavní je dvoudenní zájezd na Bundesligu, kam v tomto jubilejním 10. ročníku pojede ještě jedno družstvo, které ze všech zúčastněných vylosuje kapitán vítězného týmu při finále v Počaplech.

Z Kladna si zajistily postup zmíněný vítězný společný tým Vinařic a Libušína, dále Tuchlovice, které po úvodní porážce od Velkého Přítočna už jen vyhrávaly, a nakonec se dostalo i na Přítočno. To prošlo do finále nejdramatičtější cestou, když v posledním duelu přemohlo Stehelčeves. Té přitom stačila i remíza…

Na dalších místech skončily celky Buštěhradu, Stehelčevsi a Velké Dobré, a zástupci Rakovnicka Chrášťany Senomaty a SKP Rakovník. Všechna družstva při závěrečném vyhlášení výsledků obdržela voucher na 20 vstupenek na utkání Dukly Praha a vzhledem k výborným výsledkům týmu z Julisky to vypadá, že účastníci Kába Cupu půjdou na podzim už na prvoligové utkání.

Novinkou Kába Cupu je soutěž Tučňákova Trefa, která se hraje při každém kvalifikačním turnaji, a vylosovaní hráči mají tři pokusy na to, aby trefili míč zavěšený na břevně. Výhru slavil Tomáš Kindl z Tuchlovic, který si pro sebe vystřelil triko značky Macron s tučňákem - logem soutěže od partnera TT Complex. Pro svoje družstvo pak získal voucher v hodnotě tisíc korun do Laser Game Galaxy, navíc po skončení kvalifikací čeká na jednoho z rodičů ještě jedna cena - auto na víkend s benzínem a vstupenkami na ligu do Hradce Králové.

Dodejme, že celý velký turnaj má i velký podtext dalece přesahující fotbal. Hraje se totiž na podporu tříleté Magdalénky, která trpí vzácnou genetickou mutací, která způsobuje tzv. „nemoc hadrových panenek“. Nefungují jí ruce, nohy, nemluví, po dvouletém vyšetření a zkoumání jí bylo loni v září diagnostikováno toto onemocnění. "A tak sice známe soupeře, ale nevíme jakou cestu a jakou taktiku zvolit, abychom ho porazili a aby Magdalénka mohla zažívat stejné pocity, jako kluci a holky, kteří mohou v Kába Cupu běhat za míčem a mohou dělat věci, které na rozdíl od Magdalénky jsou pro ně samozřejmé," říká Jiří Kabyl.

Na transparentní účet pomoci Magdalénce a její rodině 131-1840970207/0100 může poslat příspěvek každý, kdo s dívenkou cítí. Už na něm je přes osmdesát tisíc korun a pořadatelé Kába Cupu chystají další peníze získat pomocí dražby dresů slavných hráčů. Ať už od Tomáše Čvančary z Mönchengladbachu, Davida Juráska (dres Benfiky Lisabon), Antonína Baráka z Fiorentiny a dalších.

Hodně štěstí!