Jeho tým pokořil soupeře vysoko 12:1. A „Káca“ si zapsal deset zářezů na pažbu. Je to v průměru každých devět minut. „Pět gólů bylo hlavou po rohu. Jeden jsem dal z penalty, tři po centrech a jeden střelou z vápna,“ vybavil si všechny trefy fotbalista, který má za sebou také ligové štace. „Ale mohlo jich být i dvanáct. Jeden gól mi neuznali a jednou jsem nahrál kolegovi před prázdnou branku. Ale nevyšlo to,“ usmál se kanonýr.

Schytat takový debakl není nic příjemného. Skoro se nabízí politování týmu. „Samozřejmě že naším cílem není někoho zesměšňovat. Chceme ale hrát naplno, vyhrávat a hrát tak, jak se fotbal hrát má. Fotbal nás prostě baví. Ale Vlkaneč zaslouží složit poklonu, chtěli hrát za každého stavu a snažili se i útočit,“ ocenil snahu protivníka jednatřicetiletý útočník Červených Janovic, který dal v pěti zápasech dvaadvacet gólů. Přesně tolik, co celý tým Horních Bučic, který byl v tabulce druhý.

Zahrál si za Blšany, Most, Příbram nebo Ústí nad Labem. Z regionálních celků nastupoval za Kolín, Velim, Kutnou Horu, Český Brod nebo Poříčany. A také si vyzkoušel zahraničí. Kopal v Německu a Rakousku, asi na úrovni divize a krajského přeboru. „Jenže třeba v Rakousku chodily klidně dva nebo tři tisíce diváků,“ vzpomíná na své roky u sousedů Kacafírek.

Nabídek dostává stále mnoho. Jeho srdce ale bije pro Červené Janovice. „Je jich opravdu hodně. Nedávno jsem dostal jednu zajímavou, bylo to do třetí ligy. Nabídek si vážím, ale nemohu nechat Janovice napospas. Byla by to pro všechny kudla do zad. Náš cíl není okresní přebor ani I.B třída, ale vyšší krajské soutěže,“ říká muž, který se živil také jako učitel. „To jsem dělal, ale už jsem se k tomu nevrátil,“ dodal Štěpán Kacafírek.