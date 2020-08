Kafka poslouchá rodiče, jak se sluší na dobře vychovaného synka. Už v první půli stihl dvě branky a naplnil tak normu, kterou mu doma nakázali. „Je to pravda,“ potvrdil po zápase s úsměvem kanonýr.

Jeho tým začal skvěle, Furmánek poslal parádní ránu za záda Kindla už po pěti minutách. Bohužel v tu chvíli hosté byli i smutní, zkoušená posila Škoda musela z placu kvůli zranění už ve 2. minutě.

Herně ale Velvary v úvodu dominovaly. Vzadu vše řídí výtečný Tenkl, o střed zálohy se starali šikovný Vopat a pohyblivý Havránek, na hrotu pak operovalo kladenské duo, protože Slovan má kromě Kafky ještě jednoho odchovance SK – Pihrta. Borec, jenž dorůstal fotbalově v Plzni, ukazoval obrovský potenciál, určitě se v kariéře může ještě hodně posunout. Má dokonalý pohyb i kopací techniku a přehled.

Kladno mělo dobré momenty, první však přišel až ve chvíli, kdy zmíněný Kafka po úniku zvýšil už na 0:2. Hned poté však Říha založil protiakci a po Čížkově centru ji také dokončil – 1:2. Nadějný stav však domácí do poločasu neudrželi, když po akci Vopata a Pihrta unikl středem Kafka a zase nezaváhal.

Když po pauze využil Kafkovy práce po rohu Furmánek ke čtvrté brance, vypadalo to na kladenský debakl. Vzápětí však domácí chytili dech. Šnoblova tutovka skončila ještě mimo, ale kladenský kanonýr dne Říha vzápětí bombou zavěsil.

Šanci na pátý gól pak měl ještě Ptáček, konečně uzdravená posila Slovanu ze Živanic, ale dobrý fotbal se postupně rozměnil v sérii střídání, která však byla v úmorném vedru nutná.

„Vedro bylo fakt hrozné, ale hráli jsme docela dobře a měli zápas pod kontrolou. Drželi jsme dobře balon a měli i nějaké brejky. Nicméně také Kladno hrálo dobře,“ pochválil svůj i soupeřův tým Jaroslav Kafka, jemuž se hraje ve Velvarech velmi dobře a věří, že i pozměněný kádr bude v ČFL bojovat o vysoké příčky. Rád je rovněž za příchod Lukáše Pihrta, s nímž se zná od malička. „Hraje se s ním výborně, vždyť mi přihrává na góly. Ale kolik jich dám v sezoně, na takové tipy si fakt netroufám. Dnes jsem měl šance na hattrick,“ dodal s úsměvem Kafka.

Domácí trenér Jan Pejša neměl tak dobrou náladu. Věřil, že jeho tým může potrápit Velvary víc. „Nejde o to, že hrají výš, ale že pořád neplníme, co bychom měli plnit - posouvání se, dostupování hráčů. Roli sice může hrát to, že poslední tři týdny byly pro kluky fyzicky náročné, ale chyby to neomlouvá. Takový soupeř jako Velvary nás za to potrestá,“ mrzelo trenéra, podle něhož se každý dům staví od základů a toho se musí držet i fotbalisté SK. „Když budeme pořád nedůslední tak, jako jsme, budeme pořád dohánět. A s kvalitou, jakou mají Velvary, se to nepovede,“ dodal Pejša, jemuž scházeli ještě dva zranění stopeři Javorek a Pechr.

Velvarští také ještě kádr dotahují, mají ho pořád dost úzký. „Škoda, že se nepovedl test Škody,“ litoval předseda David Vedral zranění nového hráče.

SK Kladno – Slovan Velvary 2:4 (1:3). Branky: 26. a 58. Říha - 5. a 55. Furmánek, 25. a 37. Kafka. Rozhodčí: Asník. Diváků: 150.



Kladno: Kindl – Ježdík, Stříška, Hanzlík, Šíma – Říha – Čížek, Holub Tóth, Pospíšil – Šnobl. Střídali Nosek, Procházka, Dejčmar, Donát, J. Růžička.



Velvary: Měsíček (Bolšakov) – Chábera, Tenkl, Boby, Valenta – Škoda (2. Furmánek), Vopat, Havránek, Tung – Pihrt, Kafka. Střídali Ptáček a Novotný.