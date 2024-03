Také druhý víkend jarní části fotbalových soutěží nabízí hodně zajímavých zápasů. O mistrovské body budou lákavé dvě třetiligové bitvy, i derby v krajském přeboru v krásném areálu SK Doksy. Hraje se také řada přípravných duelů, protože za týden odstartují také B třídy a okresní soutěže.

Před rokem bylo derby ČFL nečekaně jasné: FK Králův Dvůr - Sokol Hostouň 1:4 (1:1), ČFL 22. 4. 2023 | Foto: Bohumil Kučera

Hostouň ještě nemá přípraven domácí trávník, a tak snad nejzajímavějšího protivníka v ČFL - Králův Dvůr, přivítá v azylu rynholecké umělé trávy. Přes pět porážek v řadě jsou domácí velkým favoritem, protože Cábelíci prožívají krutý ročník a jsou poslední. Ale v derby nevyhrává vždy lepší celek, což Hostouň párkrát předvedla v dobách, kdy měl ještě Králův Dvůr silnější kádr.

Odpoledne zase naskočí lídr druhé skupiny ČFL - Velvary, doma proti Brozanům. Ty to mají autem k Velvarské bráně 20 minut, takže i tohle je velké derby. Že nemá favorita potvrdil už podzimní mač, kdy podceňované Brozany vedly 2:0 a Velvarští zachraňovali Kottem z penalty remízu 2:2.

Sobotní derby krajského přeboru v Doksech, kam přijedou Tuchlovice, také slibuje boj, i když teprve uvidíme. Zatím to v duelech těchto týmů spíš vypadá, že kdo je domácí, jasně vyhrává. Bylo to tak třikrát po sobě, z tohoto pohledu jsou tedy favoritem Doksy. Postaví se Tuchlovice statistice? S novou posilou z Kladna Lukášem Pihrtem by mohly, ale mají dost absencí, hlavně stopera Duchoně a středopolaře Kubů.

Zbylé celky z Kladenska hrají o body na hřištích soupeřů včetně tří divizních. Kladno jede za Březovou na umělku do Sokolova, Slaný do Neratovic a Hřebeč do Českého Brodu. Favoritem však není jeden celek: Březová na Kladno umí zahrát, Neratovice jsou doma mnohem silnější než venku a Český Brod se oproti podzimu hodně zlepšil.

Sobota 16. března

ČFL: Hostouň – Králův Dvůr (10:30, Rynholec), Velvary – Brozany (15). Krajský přebor: Doksy – Tuchlovice (15). Příprava: Hostouň B – Družec (12:30), Velká Dobrá – Velké Přítočno (14), Slavoj Kladno – Libušín (14), Klobuky – Černčice (14), Stehelčeves – Pletený Újezd (14:30), Jedomělice – Vraný (15), Tuřany – Peruc (15), Lidice – Novo Kladno (15), Hrdlív – Holubice (15).

Neděle 17. března

Příprava: Tuchlovice B – Švermov (10:30), Velvary B – Všestudy (13), Smečno B – Srbeč (14).