V B třídě může zaujmout odpolední zápas Libušína s vedoucími Tuchoměřicemi, které zatím prohrály pouze v prvním kole ve Vraném, jinak protivníky válcují. Nicméně Libušín hraje také velmi slušně, to je naděje na hezký zápas.

Velká pozornost bude upřena do Stehelčevsi, kde se bude hrát o první místo ve třetí třídě B. Přijede sem Olovnice, která má asi nabitější soupisku, nicméně i domácí mají silné mužstvo a podporu fanoušků v zádech. Pískat sem přijede Adam Kindl, člen krajské komise rozhodčích, který v okrese už nějakou dobu zápas neřídil. Je pravděpodobné, že k vyhecovanému duelu důraznější rozhodčí bude potřeba.

Z nedělního programu vybereme dvě utkání v I. B třídě. Lhota by nutně potřebovala body, ale favoritem je zatím druhý Braškov. Teď jde o to,, co s ním provede nedělní dopolední termín. Odpoledne se pak hraje v Hostouni, kde místní B tým odehraje duel s Vraným. Není to tak dlouho, co oba týmy bojovaly společně ve vyšších krajských soutěžích. Zatímco Hostouň se pak odpíchla až do ČFL, Vraný prožilo tak jako v podstatě všechny malé kluby svou chvíli klinické smrti, ale už zase dýchá nejlepším fotbalistům Kladenska na záda.

Sobota 5. listopadu

Divize: SK Kladno - Slaný (10.15). KP: Hřebeč - Doksy (10.00), Tuchlovice - Kutná Hora. I. A třída: SK Kladno B - Slaný B (hř. Unhošť). I. B třída: Švermov - Lubná, Libušín - Tuchoměřice. OP: Kročehlavy - Vinařice (Bázler), Hrdlív - Smečno (Nykl), Pozdeň - Zlonice (Chrapo), Jedomělice - Klobuky (Nový), Družec - Velké Přítočno (Kopiště - Králíček, Jirásek), Lidice - Brandýsek (Vágner). III. třídy: Bratronice - Braškov B (11.00, Nachtigal), Buštěhrad - Kamenné Žehrovice (Dachovský), Běleč - Slavoj Kladno B (Nachtigal), Tuřany - Otvovice (11.00, Nykl), Neuměřice - Zvoleněves (Volf), Zichovec - Dubí (Kalík), Stehelčeves - Olovnice (Kindl - Poncar, Pech), Knovíz - Pchery (Paleček). IV. třída: Pozdeň B - Zákolany (11.00, Chrapo), Černuc B - Doksy B (11.00, Hudera).

Neděle 6. listopadu

I. B třída: Lhota - Braškov (10.15), Hostouň B - Vraný. OP: Černuc - Slavoj Kladno (Volf - Nykl, Fořt). III. třídy: Novo Kladno - Velká Dobrá B (10.15, Chrapo), Hřebeč - Slovan Kladno (Chrapo), Tuchlovice B - Velké Přítočno B (neobsazeno), Libušín B - Stochov (neobsazeno), Dřetovice - Žižice (Bázler). IV. třída: Hrdlív B - Slatina (Kalík), Zichovec - Pletený Újezd (Choleva), Družec B - Brandýsek B (Hudera).

Není-li uvedeno jinak, začíná se v 14.00 hodin.

