Ve velké formě se loučí s podzimem Sokol Hostouň. Poté, co vyhrál už třetí zápas v řadě na trávníku vedoucího týmu ČFL, sk. A - Admiry Praha, je tým od letiště v tabulce šestý a stojí nejvýš ve své historii. Navíc hostí pátý Vltavín a pokud by se mu povedlo ještě jednou vyhrát, přeskočí ho.

Hostouň dokonce atakuje pozici nejlepšího klubu okresu! Tím je dlouhodobě Slovan Velvary, který se také bude s půlsezonou loučit doma, ale tam mu to v sezoně vůbec nejde. Z 22 bodů (o bod víc než Hostouň) vybojovali Slovanisté doma jen 5 bodů, to je ze šesti zápasů bídná bilance. Přitom venku hrají Velvary suprově a klidně mohly být na čele tabulky. Uvidíme, zda aspoň s Hradcem Králové B zaberou.

Každopádně porovnávat výkonnost Hostouně a Velvar na dálku není zcela férové. Slovan sehrál těžší zápasy v poháru a skupina B plná ligových béček je považována za silnější než áčko.

Za prohřešky diváků vysoké pokuty, Neumann vyhlásil nulovou toleranci násilí

Ale zpátky na Kladensko, kde se i v sobotu budou hrát zajímavé duely. Slaný by doma potřebovalo přidat body do divizní tabulky, protivníkem však budou nevyzpytatelné a kvalitní Kosmonosy. Nicméně Slánští obrali před týdnem i Kladno, navíc budou doma. Mimochodem už v pátek jejich béčko hostí na umělce ve Velvarech Kralupy a tam by také body potřebovalo.

Jasný úkol má poslední tým krajského přeboru - Doksy. Doma touží porazit Beroun, který po sestupu hraje trochu ve vlnách, chvíli bídně, pak zase moc dobře. Naposledy vyhrál, zatímco Dokesští padli ve Hřebči. Ale určitě se o důležité body poperou.

O kousek dál by potřebovala bodovat v I. A třídě také Velká Dobrá, jenže ta má mnohem těžšího protivníka - Milín. Ten disponuje nabitou sestavou s ještě nedávno ligovými borci Soldátem nebo Kvídou a patří k elitě soutěže. Každý bod bude pro zraněními zdecimovanou Čechii dobrý.

Lákadlem okresního přeboru bude jistě duel nedávného lídra tabulky se současným: Vinařice - Brandýsek. Na Slánsku se zase utká jiná kvalitní dvojka - rozjeté Smečno přivítá také rozjetou Pozdeň.

A ve třetí třídě? V áčku se chystá sousedské derbíčko Žehrovic a Tuchlovic B, v neděli pak bude nejatraktivnějším zápasem ten v Olovnici, kam dorazí Dřetovice. Obě mužstva mají kluky co hráli hodně vysoko, nicméně favoritem jsou přece jen domácí, kteří před týdnem úspěšně přejeli i silnou Stehelčeves.

Pátek 11. listopadu

I. A třída: Slaný B - Kralupy 1901 (18:30, UMT Velvary).

Sobota 12. listopadu

ČFL: Hostouň - Loko Vltavín, Velvary - Hradec Králové B. Divize: Slaný - Kosmonosy. KP: Doksy - ČLU Beroun. I. A třída: Velká Dobrá - Milín. I. B třída: Lány - Lhota. OP: Slavoj Kladno - Lidice (10.15), Vinařice - Brandýsek, Velké Přítočno - Černuc, Klobuky - Družec, Zlonice - Jedomělice, Smečno - Pozdeň, Kročehlavy - Hrdlív. III. třídy: Kamenné Žehrovice - Tuchlovice B (11.00), Braškov B - Buštěhrad, Dubí - Stehelčeves, Zvoleněves - Zichovec, Otvovice - Neuměřice, Knovíz - Tuřany. IV. třída: Černuc B - Doksy B (10.15).

Neděle 13. listopadu

I. B třída: Vraný - Švermov, Braškov - Tn. Rakovník. III. třídy: Slavoj Kladno B - Libušín B (10.15), Velké Přítočno B - Běleč (11.00), Slovan Kladno - Stochov, Velká Dobrá B - Bratronice, Hřebeč B - Novo Kladno, Olovnice - Dřetovice (11.00), Pchery - Blevice.

Není-li uvedeno jinak, začíná se ve 14.00 hodin.

Foto, video: Hlavní tahák ovládla Olovnice. Pro hvězdu vypravila auto