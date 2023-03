Po vyšších soutěžích startuje o nadcházejícím víkendu také trojice krajská, tedy přebor a obě skupiny A třídy. Do jarního boje tak poprvé zasáhne téměř padesátka čerstvých týmů, téměř šest stovek fotbalistů. Zajímavé duely nabízí i trojice okresů Kladno, Beroun a Rakovník.

Ještě jedno upozornění pro hráče, trenéry i funkcionáře: špatné parkování už odneslo kolem areálu Baníku Rynholec několik z vás pokutou a kontroly jsou zde pravidelné – dejte si pozor. Stůjte pouze na vyhrazených místech a úplně zapomeňte na trávníky – to jsou nejčastější chyby a následný zbytečný průvan v portmonce.

Kladensko

Na Kladensku je tahákem už sobotní dopolední souboj dvou aspirantů na nejvyšší příčky divizní skupiny B. SK Kladno hostí Neratovice/Byškovice. A ačkoliv se mělo hrát na hlavní ploše, nakonec se bude kopat na umělé trávě.

Oba celky zahájily jaro výborně a teď půjde o to, kdo se udrží čela tabulky a zatím nejlepší dvojice Česká Lípa – Újezd Praha IV. Na podzim slavilo Kladno a pár týdnů poté nastoupil na lavičku Neratovic nový kouč Pavel Janeček, jenž v současném klubu, ale i Kladně hrával v aktivní kariéře II. ligu. Tehdy si oba kluby soutěže prohodily.

Program v Kladně pokračuje dalším zajímavým duelem už po obědě, kdy se tady proti B týmu představí na úvod jara v I. A třídě sousední Velká Dobrá. Opět se hraje na nové umělé trávě SK. A stejně jako na podzim se na vzájemný souboj těší bratrská trenérská dvojice – Tomáš Abrham vede Kladno B, Marek Abrham Velkou Dobrou.

V krajském přeboru začne doma jediný tým z Kladenska – Tuchlovice. Přívítají Poříčany a doma budou chtít určitě uspět. Rozdíl mezi oběma celky je pouze tříbodový, zápas by měl být vyrovnaný.

Slanému zrušili duel v Chomutově, kde prší.

Sobota 11. března

Divize: SK Kladno – Neratovice (10:15). Krajský přebor: Tuchlovice – Poříčany (14:30). I. A třída: SK Kladno B – Velká Dobrá (13:30, UMT Kladno). Přípravy: Řevničov – Slovan Kladno (12:30, UMT Rynholec), Smečno – Mšec (15:00, UMT Rynholec), Rynholec – Kročehlavy (17:30, UMT Rynholec), Žižice – Nižbor (13:00), Pl. Újezd – Dubí (15:00), Velvary B – Holubice (15:00, UMT Velvary), Lhota – Velké Přítočno (18:00, UMT Kladno)

Neděle 12. března

Přípravy: Hostouň B – Družec (14:30, Rynholec), Hrdlív – Zichovec (17:00, UMT Rynholec).

Berounsko

Hořovice by po úvodním jarním nezdaru na Doubravce potřebovaly doma zabrat, nicméně Soběslav v sezoně hraje skvěle a drží v divizi A třetí místo, takže je favoritem. Ani Beroun odborníci v prvním jarním kole krajského přeboru na body nepasují, hostí totiž hvězdami nabitou Hřebeč, která je v přeboru po podzimu těsně druhá. Na podzim to byl duel na jednu bránu, ale teď bude Český lev-Union v lepší sestavě, doma a umělka hostům nemusí vonět.

O důležité body hraje ještě Chlumec, vedoucí celek I. A třídy je doma jasným favoritem v duelu s předposledním Podlesím. Poprvé si zahraje mistrák v dresu Chlumce bývalý reprezentant Miroslav Slepička.

Na Máchovně také vyvrcholí Memoriál Karla Abraháma, o trofej si zahrají účastníci I. B třídy Loděnice a Braškov.

Sobota 11. března

Divize: Hořovice – Soběslav (14:30, UMT Hořovice). Krajský přebor: ČL-U Beroun – Hřebeč (15:00, UMT Beroun). I. A třída: Chlumec – Podlesí (14:30), Králův Dvůr B – Jinočany (19:00, UMT Beroun). Přípravy: Bzová/Březová – Podluhy (10:00, UMT Hořovice), Hudlice – Městečko (17:00, UMT Beroun), Tetín – Hostivice (11:00, UMT Beroun). Mem. K. Abraháma – finále: Loděnice – Braškov (13:00, UMT Beroun), o 3. místo: Všeradice – Zadní Třebaň (15:0, UMT Beroun).

Neděle 12. března

Příprava: Cerhovice – Strašice (10:00, UMT Hořovice), Hořovice B – Tlustice (14:00, UMT Hořovice), Broumy – Žebrák (17:00, UMT Hořovice).

Rakovnicko

Na Rakovnicku si ještě fanoušci na první mistrák musí počkat, ale příznivci Rakovníka nebo Nového Strašecí – pokud budou chtít – to nebudou mít zase tak daleko. Strašecí si s Kralupy zahraje na umělé trávě ve Velvarech a poté SK Rakovník kope v nedaleké Nelahozevsi. Pro oba celky to je poměrně těžký start a jakékoliv body by byly příjemným překvapením.

Sobota 11. března

I. A třída: Kralupy n/Vlt. – Nové Strašecí (10:00, UMT Velvary), Nelahozeves – SK Rakovník (14:30). Přípravy: Hředle – Jedomělice (14:00, UMT Tatran), Řevničov – Slovan Kladno (12:30, UMT Rynholec), Smečno – Mšec (15:00, UMT Rynholec), Rynholec – Kročehlavy (17:30, UMT Rynholec).

Neděle 12. března

Přípravy: Tatran Rakovník – Mšecké Žehrovice (12:00), Lišany - Kroučová (16:00, UMT Tatran).