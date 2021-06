Největší klub okresu SK Kladno posílá svůj první tým mužů do Štěchovic, kde sídlí klub Povltavská fotbalová akademie. Vznikl před časem sloučením klubů ze Štěchovic a Hvozdnice a jeho první tým má vyšší kvalitu než Kladno – hraje už roky dobře Českou fotbalovou ligu. Kladno v přípravě spíše zkouší mladší hráče.

A co zajímavého se hraje o víkendu na Kladensku? Asi největší kvalita měla zamířit v sobotu dopoledne do Hřebče. Jenže Komárov ,nedal tým dohromady a ze zápasu se omluvil.

12.6.21 10:15 so Tuchlovice - Dobroměřice Mareš Nový, Čechovský



12.6.21 16:00 so Smečno - Slavoj Kladno Nykl



12.6.21 17:00 so Bratronice - Chýňava B Mareš



12.6.21 17:00 so Stochov - Koleč Hudera



12.6.21 17:00 so Zichovec - Panenský Týnec Bázler



12.6.21 18:00 so Dobrovíz - Švermov



13.6.21 17:00 ne Černuc B - Cítov Čechovský



13.6.21 17:00 ne Brandýsek - Vestec Nový Štětina, Hudera