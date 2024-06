Kvůli zápasu A týmu ztratilo béčko Hostouně domácí prostředí, a tak si vypůjčilo na neděli odpoledne hřiště v Lidicích. Utká se tam s Velkou Dobrou a do Lidic se tak po letech vrátí aspoň na jeden zápas I. B třída. není to však poprvé, co tady béčko Hostouně našlo azyl.

Ze sobotního programu jsou zajímavá hned tři dopolední střetnutí, v nichž divizní Kladno hostí neoblíbený Újezd Praha, který ještě neporazilo. Hřebeč přivítá poslední Cheb, pak si naplánovala velký Dětský den a bohatým programem zakončeným ohňostrojem. V B třídě je zajímavé derbíčko Slavoj - Libušín, kde proti sobě nastoupí dost kamarádů - to posype tohle derby správným kořením.

Odpoledne se nabízí návštěva dobrého zápasu krajského přeboru, v němž Tuchlovice hostí druhé Poříčany, které před týdnem porazily dokonce i vedoucího suveréna z Hrdlíva.

Neděle kromě zmíněných duelů obou hostouňských týmů láká i dalšími střety. Slánské béčko v záchranářské bitvě o zachování I. A třídy hostí Sedlec-Prčici a dá se čekat, že sestavu nabije i borci áčka. Velmi zajímavé duely jsou na programu v okresním přeboru. Kročehlavy budou bojovat v Brandýsku o zachování naděje na záchranu a nic jiného než tři body jim nestačí. Makat přitom musí také domácí. Svaz těžký duel svěřil zkušenému arbitrovi Stanislavu Laštovičkovi, na čarách budou Martin Kopiště a Lukáš Krupka.

Ve Velvarech zase v derby hostuje Olovnice, to bude zápas! Domácí hrají o postup, hosté sice jen o čest, ale v derby rozhodně nic nevypustí. I tady svaz obsadil trojici rozhodčích, hlavním bude Michal Chrapo, na čarách Tomáš Pagáč a Štěpán Artim.

Lídr tabulky Jedomělice zase vyjíždí do Tuchlovic a ty mají s béčkem skvělou formu. Do třetice i tenhle sledovaný mač odřídí trojice sudích - Michal Kalík, Florián Fiala a Daniel Černý.

Pátek 7. června

Divize: Slaný – Nespeky (18:30).

Sobota 8. června

Divize: SK Kladno – Újezd Praha (10:15), Hřebeč – Cheb (10:15). Krajský přebor: Tuchlovice – Poříčany (17). I. A třída: Kladno B – Nelahozeves (hř. Unhošť). I. B třída: Slavoj Kladno – Libušín (10:15), Švermov – Zavidov. Okresní přebor: Lidice – Pozdeň, Hrdlív – Velké Přítočno, Smečno – Černuc. III. třída: Buštěhrad – Pl. Újezd (14). Běleč – Slovan Kladno, Stochov – Novo Kladno, Bratronice – Kam. Žehrovice, Dřetovice – Zlonice (10:15), Blevice – Žižice (14), Stehelčeves – Knovíz, Zichovec – Otvovice, Klobuky – Zvoleněves, Tuřany – Dubí. IV. třída: Neuměřice – Švermov B (14).

Neděle 9. června

ČFL: Hostouň – Slavia Praha B. I. A třída: Slaný B – Sedlec/Prčice. I. B třída: Lhota – Libčice (10:15), Vraný – Mšec, Hostouň B – Velká Dobrá (hř. Lidice), Dobrovíz - Lány. Okresní přebor: Brandýsek – Kročehlavy (14), Velvary B – Olovnice, Tuchlovice B – Jedomělice. III. třída: Slavoj Kladno B – Libušín B (10:15), Hřebeč B – Velká Dobrá B. IV. třída: Družec B – Vinařice, Doksy B – Pozdeň B, Smečno B – Černuc B, Slatina – Zákolany, Brandýsek B - Kačice.

Pokud není uvedeno jinak, začínají zápasy v 17 hodin.