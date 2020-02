Hodně zajímavá fotbalová konfrontace se chystá na sobotu do Velvar, kde domácí účastník ČFL přivítá o soutěž níž hrající Kladno. Lákavou podívanou slibují i další přípravné duely hrané nejčastěji na perfektní umělé trávě v Rynholci.

Velvary (v modrém) dobyly Doksy po bitvě 2:1. David Vedral | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

„Ani nevím, s kým hrajeme, snad s nějakou vesnicí,“ směje se předseda Slovanu Velvary David Vedral. Kladno si bere na paškál právem, protože jeho malý klub z malého města už dávno slavné Kladno překonal a přezíravé řečičky z jeho strany nemusí poslouchat. „Dobře si je pamatuji, ale zase musím říci, že pro nás je zápas s Kladnem, byť je to příprava, pořád svátkem. Kluci z týmu to tak asi neberou, s Kladeňáky se tolik neznají, ale já se těším hodně, hlavně na Tondu Holuba,“ vzpomíná Vedral na borce, který Velvarům svého času hodně pomohl a před časem se vrátil domů do Kladna.