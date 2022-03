Zápas bude navíc domácí premiérou pro nového trenéra Jana Procházku.

Ještě jedno oznámení pro fanoušky: Kladno zavřelo hlavní tribunu a protilehlou. Z technických důvodů. Využít můžete tribunu napravo od hlavní a tribunu za brankou u kurtů.

Mistrák si doma zahrají v sobotu ještě další dva elitní kluby z našeho okresu. Velvary v ČFL budou chtít zapomenout na nepříjemnou úvodní prohru z Liberce, ale rezerva Bohemians nebude slabá, v přípravě získala několik dobrých výsledků. Velvarští fanoušci poprvé uvidí v akci zimní posily jako jsou Kott, Schneider či Šlégl.

Doma nastoupí rovněž Doksy, a také tady se bude napravovat úvodní jarní kolo. Tým bojující o první místo I. A třídy padl ve Voticích, ale proti Zdicím, které se zachraňují, bude favoritem.

Klobuky končí v B třídě, opět bojovaly s nedostatkem fotbalistů

V neděli hraje mistrák pouze Hostouň, ta ale opět šetří domácí trávník, a tak nastoupí proti béčku Plzně na Zličíně. Klub se dobrovolně obírá o domácí výhodu, přitom s Karlovými Vary to na Zličíně opravdu nebylo ono a Plzeň je navíc atraktivní sokem, který v minulém kole vytáhl proti Rakovníku s pěti borci áčka jako Pernicou, Káčerem či Šulcem. Hrát by mohli odchovanec Kladna Adam Kronus (naopak Adam Vrba odešel na hostování do Domažlic) nebo nejlepší střelec přípravy Tadeáš Pospíšil, který přišel v zimě z Kladna. Proti Rakovníku však chyběl, uzdraví se?

Hrát už se budou rovněž přípravná střetnutí mužstev, která zasáhnou do soutěží až o dalším víkendu. Vyrazit můžete třeba do Pozdně, Žehrovic, Slaného, Rynholce nebo Černuce.

Sobota 19. března:

ČFL: Velvary – Bohemians Praha B (15). Divize: SK Kladno – Neratovice (10:15). I. A třída: Doksy - Zdice (15). Přípravy: Brandýsek – Byšice (11), Žižice – Nižbor (14), Pozdeň – Mšec (15), Černuc – Lukavec (15), Kam. Žehrovice – Červený Újezd (15:30).

Neděle 20. března:

ČFL: Hostouň – Vikt. Plzeň B (14, hř. Zličín). Příprava: Kladno B – Braškov (14:30, hř. Rynholec), Slaný B – Aritma Praha B (15), Černuc B - Blevice (15).

FOTO: Trápil i Chelsea, teď vzal béčko Velvar. Dan Mašek začal nekompromisně