Kam o víkendu na fotbal? Hostouň jede na Spartu!

Už jen čtrnáct dnů zbývá účastníkům vyšších fotbalových soutěží do prvního jarního kola. Všichni se tak zapojují do zápasového programu příprav, z nichž nejzajímavější odehraje Hostouň v Praze nakonec v tréninkovém centru Sparty proti béčku Letenských (vchod od autokina). Třetiligové protivníky mají rovněž Velvary v podobě Povltavské akademie (Štěchovice) a také Kladno, které míří s novým koučem Janem Procházkou do Brozan.

Sokol Hostouň - Sparta Praha U19 2:2, přátelské přípravné utkání 21.7. 2021 | Foto: Bohumil Kučera

Hraje se také jeden mistrovský zápas, Hřebeč v předehrávce II. kola Poháru SKFS vyzve Jinočany. Hraje se na Motorletu, kde obě mužstva v zimě trénují, a tak nebyl v domluvě žádný problém. Hřebeč by poprvé měla představit novou posilu z I. ligy Jana Proseka. Sobota 26. února: Pohár SKFS: Jinočany – Hřebeč (14, UMT Motorlet). Příprava: Velvary - Povltavská FA (14), Sparta Praha B – Hostouň (11, tr. centrum Sparty Strahov), Velká Dobrá – Slivenec (10:30, UMT Rynholec), Slaný B – Tuchlovice (15), Brozany - SK Kladno (11), Stehelčeves – Pletený Újezd (13:30), Doksy – Karlovy Vary/ Dvory (14, UMT Tn Rakovník), Hostouň B – Libčice (14, tr. centrum Sparty Strahov), Dukla Praha U19 – Kladno B (10, Satalice), Doubravka – Slaný (11). Neděle 27. února: Příprava: Slavoj Kladno – Tuchlovice B (10:15, hř. Srby).