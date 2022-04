Tradičně zajímavá podívaná bývá k vidění v derby mezi Doksy a Velkou Dobrou. Letos navíc obě mužstva hrají o hodně, Doksy o postup a Doberáci o záchranu. A že se v derby rozdíly smazávají, to ukázalo už podzimní měření sil, které vyhrála Čechie kontroverzní brankou v závěru. Snad bude počasí v sobotu odpoledne aspoň trochu přát.

Už předtím dopoledne hostí Kladno v divizi Brandýs a poprvé může nasadit čerstvou posilu, Jiřího Jeslínka. Ten hrával za Kladno nejvyšší soutěž před patnácti roky, od té doby na stadionu Fr. Kloze zápas neodkopal.

Pro Velvarsko je největším lákadlem pochopitelně třetiligový duel Slovanu s béčkem Mladé Boleslavi. Za tu hrává pravidelně také ex-sparťan Ondřej Zahustel.

U sobotního programu nesmíme vynechat ani zápas Velkého Přítočna. To mělo v minulém kole B třídy volný los, a tak se představí na jaře poprvé. Nový trenér Jiří Zeman se pokusí mužstvo nasměrovat k překvapení na úkor o postup hrajícího béčka Slaného.

A okresní soutěže? V přeboru je nejzajímavější střet Lidic s Družcem, kde oba týmy využívají výborných hráčů minulosti a hosté mají v Mačurovi i jeden rychlonohý talent. První kolo zvládly oba celky, jak to bude v sobotu?

Ve třetí třídě B na sebe už nyní narazí dva hlavní aspiranti na postup, Hrdlív přivítá o bod horší Stehelčeves. To je další zápas, který by si žádal lepší počasí, mohl to být fotbalový svátek.

Kanonýr víkendu Marek Tůma dal čtyři góly i Vlašimi. Dokdy bude hrát?

Nedělní program nabízí zajímavý střet v ČFL, Hostouň přivítá druhý Králův Dvůr. Hostouňáci paradoxně v prvních kolech dvakrát šetřili svůj trávník a dobrovolně se vzdali domácího prostředí, když nastoupili na umělce na Zličíně. Přitom bylo hezky. Teď už hrají doma a apríl má přinést sněhové vločky, trávník je tedy v ohrožení. Na každý pád přijede jako sok Jaromír Šilhan, kdysi skvělý útočník Hostouně a dnes asistent Cábelíků. A to se vždycky něco děje…

Derby je na programu i krajském přeboru, kde úspěšná Hřebeč hostuje na půdě neúspěšné Lhoty a je jasným favoritem. V okresním přeboru je dopoledne na programu derby Novo - Kročehlavy a odpoledne u sousedů na Slovanu přivítají lídra tabulky z Vraného.

Sobota 2. dubna

ČFL: Velvary - Ml. Boleslav B. Divize: Kladno - Brandýs (10.15). KP: Tuchlovice - Poděbrady. I. A třída: Doksy - V. Dobrá. I. B třída: SK Kladno B - Švermov (hř. Unhošť), V. Přítočno - Slaný B. OP: Smečno - Zlonice (Bázler - Paleček, Formáček), Lidice - Družec (Mitáš - Pech), Vinařice - Libušín B (Kalík - Hudera, Fořt). III. třídy: Běleč - V. Dobrá B (13.30, Paleček), Kačice - Bratronice (Čechovský), Braškov B - K. Žehrovice (Choleva), Otvovice - Pchery (13.30, Kopiště), Blevice - Žižice (Kopiště), Neuměřice - Knovíz (Nový), Zichovec - Zvoleněves (Pejša T.), Koleč - Dřetovice (Poncar), Hrdlív - Stehelčeves (Dachovský). IV. třída: Černuc B - Pozdeň B (13.30, Nový).

Neděle: 3. dubna

ČFL: Hostouň - Kr. Dvůr. KP: Lhota - Hřebeč. I. B třída: Braškov - Loděnice. OP: Novo Kladno - Kročehlavy (10.15, Chrapo - Poncar, Volf), Slovan Kladno - Vraný (Pejša T. - Nový, Fořt), Černuc - Pozdeň (Choleva - Paleček, Němeček), Brandýsek - Buštěhrad (Poncar - Vágner, Chrapo). III. třídy: V. Přítočno B - Lhota B (Kopiště), Hřebeč B - Tuchlovice B (Asník). IV. třída: Slatina - Hrdlív B (Pech), Pl. Újezd - Slavoj Kladno B (Nykl), Zichovec B - Olovnice (Petržela), Zákolany - Družec B (Lukáš).

Není-li uvedeno jinak, začíná se v 16.30 hodin.